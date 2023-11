Oost Gelre neemt deel aan Orange the World-campagne

OOST GELRE – De RK Calixtusbasiliek in Groenlo en de Werenfriduskerk in Zieuwent zullen tijdens Orange the World van 25 november tot en met 10 december in het oranje worden verlicht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Van 25 november tot en met 10 december staat Oost Gelre in het teken van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar nemen verschillende organisaties, waaronder de Bibliotheek Oost Achterhoek, Filmhuis Het Doek, de GGD Noord- en Oost-Gelderland, de Soroptimisten, en scholengemeenschap Marianum, deel aan de campagne en hebben ze gezamenlijk een programma samengesteld.

Gedurende deze 16 dagen worden wereldwijd gebouwen oranje verlicht en vinden er activiteiten plaats om mensen bewust te maken van het voortdurende probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes, zowel in de openbare ruimte als thuis. Dit jaar staat de campagne onder het thema ‘Veilig, overal en altijd’.

Activiteiten in Oost Gelre:

De RK Calixtuskerk in Groenlo en de Werenfriduskerk Zieuwent worden oranje verlicht.

De Orange the World-vlag wappert voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

De Bibliotheek Oost Achterhoek organiseert leestafels met boeken over geweld tegen vrouwen en meisjes in de vestigingen in Lichtenvoorde en Groenlo.

Verschillende organisaties, waaronder de Soroptimisten, bieden online lessen aan om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.

Filmhuis Het Doek vertoont de film ‘Dalva’ op 7 en 8 december, gevolgd door een discussie.

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers benadrukt het belang van deze campagne en roept op tot meer bewustwording en samenwerking om geweld tegen vrouwen uit te bannen.

Door gezamenlijke inspanningen hoopt men een krachtig signaal uit te zenden en geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te helpen.

Orange the World is een jaarlijks evenement dat loopt van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Mensenrechtendag). Het is bedoeld om bewustwording te creëren en actie te ondernemen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd. Iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de campagne en een ‘medestander’ te worden door niet weg te kijken bij geweld, ondersteunende berichten te delen op sociale media en grensoverschrijdend gedrag te melden.

Meer informatie over Orange the World is te vinden op de website van Orange The World. Voor hulp bij huiselijk geweld of misbruik kunnen mensen terecht op de website van Ik vermoed huiselijk geweld in mijn omgeving, waar informatie wordt gegeven over organisaties die kunnen helpen.