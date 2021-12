Betoging in Lichtenvoorde niet gemeld bij gemeente

LICHTENVOORDE – Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren of een betoging te houden, onder voorwaarde dat dit wel gemeld wordt bij de burgemeester. De afgelopen dagen hebben in wisselende samenstellingen samenkomsten plaatsgevonden bij het verzetsmoment aan het Joep ter Haar plantsoen in Lichtenvoorde. Deze samenkomsten worden gezien als betoging.

Gisteren heeft de gemeente Oost Gelre daarom contact gezocht met de groep die de afgelopen dagen een aantal keren een betoging heeft gehouden bij het verzetsmonument. Hiervan was geen melding gedaan. Gisteravond heeft burgemeester Annette Bronsvoort een bezoek gebracht aan deze groep en is er een brief van de gemeente overhandigd aan de aanwezige personen.

Betoging moet gemeld worden bij gemeente

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren of een betoging te houden, ook in coronatijd. In de brief en in het gesprek gisteravond heb ik aangegeven dat dit 72 uur van tevoren gemeld moeten worden bij de burgemeester. Dat is tot op heden niet gebeurd.”

Het aanmelden van een betoging kan via deze pagina. In bijzondere situaties kan in overleg met en na goedkeuring van de burgemeester een kortere termijn dan 72 uur worden aangehouden.

Wordt de betoging niet gemeld?

Dan is het op dit moment niet toegestaan om in groepsverband met meer dan 2 personen aanwezig te zijn in de openbare ruimte op basis van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit verbod geldt niet voor tijdig aangemelde betogingen op een daarvoor geschikte locatie.

Huidige locatie niet toegestaan

Daarnaast hebben de initiatiefnemers van het monument, Stichting 4 en 5 mei en het AVOG Crashmuseum, aangegeven zich gekwetst te voelen door de locatiekeuze van de demonstratie. Burgemeester Bronsvoort: “Ik heb daar veel begrip voor. Ik heb gisteravond aan de aanwezige personen toegelicht dat er een gevoeligheid is bij betogingen bij herdenkingsmonumenten. De huidige plek van betoging in het Joep ter Haar plantsoen is daarom niet geschikt. Ik heb de aanwezige personen gevraagd een andere locatie te zoeken en zij gaven aan hier gehoor aan te zullen geven. Als personen een betoging willen houden, dienen ze dit tijdig te melden en dan gaan wij graag met hen in gesprek over een geschikte locatie. We hebben hier gisteren op meerdere manieren contact over proberen te zoeken met personen die eerder hebben deelgenomen aan deze betoging.”

