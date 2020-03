Bloemenmengsels voor Dorp en Rand in Bronckhorst

Werkgroepen kunnen zich weer aanmelden



BRONCKHORST – Evenals voorgaande jaren roept de gemeente Bronckhorst ook dit jaar inwoners op om een akkerrand, berm of overhoekje in het buitengebied in te zaaien met een bloemenmengsel. Het gaat om gebieden waar werkgroepen Dorp en Rand actief zijn, maar nieuwe werkgroepen zijn ook welkom. Vorig jaar kwamen er veel aanmeldingen binnen en genoten inwoners en voorbijgangers van prachtige, bloeiende akkerranden en bermen in de gemeente.

Onder de noemer Dorp en Rand zijn werkgroepen in verschillende delen van de gemeente Bronckhorst actief om de groene overgang tussen de kernen en het buitengebied te verbeteren. De werkgroepen, bestaande uit inwoners, belangenverenigingen, landschapspartijen en andere betrokkenen, voerden diverse projecten uit. Bloemrijke bermen is één van die projecten. De gemeente stelt voor deze werkgroepen al enkele jaren bloemenzaad beschikbaar. Voorwaarde is dat het in te zaaien stukje grond grenst aan de openbare weg of pad.

Bloemrijke bermen

De werkgroepen zaaien akkerranden, bermen of overhoekjes in met een bloemenmengsel. Bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in gewassen bestrijden. Het ziet er niet alleen mooi uit, het is dus ook effectief. Daarnaast kunnen voorbijgangers genieten van deze bloemenpracht. Langs diverse fiets- en wandelpaden paden zijn bermen opgevrolijkt en ruikt het er heerlijk kruidig naar de wilde veldbloemen.

Aanmelden

Werkgroepen die dit jaar mee willen doen met Dorp en Rand kunnen zich t/m 23 maart aanmelden bij de volgende contactpersonen:

Steenderen, Baak, Toldijk, Bronkhorst, Rha en Olburgen: Ina Rietberg verzorgt de uitgifte in dit gebied. Aanmelden kan via tel. (0575) 45 20 04, inarietberg@hotmail.com. Het mengsel is af te halen aan Hoogstraat 23 in Toldijk, zo lang de voorraad strekt

Heidenhoek-Wassinkbrink-Winkelshoek; heiwaswin@gmail.com

Bekveld; Evert Menkveld, evert.menkveld@kpnmail.nl

Woont u niet in dit gebied?

Woont u in het buitengebied in een ander deel van Bronckhorst en wilt u ook een bloemrijke berm op uw erf, grenzend aan de openbare weg? Dat kan onder de voorwaarde dat u, samen met uw buren en andere partijen, meerdere projecten wilt uitvoeren in uw buurt of woonomgeving met een meerwaarde voor het landschap. Er wordt geen bloemenzaad verstrekt aan individuele bewoners. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/dorpenrand.