Goed zwem-weekend voor GZV

GROENLO – Afgelopen weekend werd er door zwemmers van GZV gezwommen in Hengelo en Groenlo. Bij de RLAK (regionale lange afstanden kampioenschappen) zwommen Manou Blokhorst en Iris Althoff. Manou Blokhorst begon haar race op de 800 meter vrije, ze zwom een tijd van 10:59.49 en behaalde hierbij een 5de plaats. Iris Althoff ging van start op de 1500 meter vrije slag en ze zwom een tijd van 22:59.38 en dat resulteerde in een 6de plaats.

Ook werd er dit weekend in Groenlo de 6 kamp gezwommen. Als eerste mochten Alyssa Heuvelink, Bridet Hulshof, Iris Papen, Mette Althoff, Evi Hulshof en Nienke Koster van start bij de 50 meter schoolslag. Alyssa Heuvelink zwom een tijd van 45.70 en werd 1ste, Bridet Hulshof zwom een tijd van 46.18 en werd hierbij 2de, Iris Papen zwom een tijd van 49.16 en werd hierbij 6de, Mette Althoff werd 15de met een tijd van 53.30, Evi Hulshof werd 23ste met een tijd van 59.42 en Nienke Koster werd 24ste met een tijd van 59.45.

Bij de 50 meter schoolslag minioren mocht Nienke Luttikholt van start. Het was voor haar de eerste “echte” wedstrijd en ze was hiervoor best wat zenuwachtig, maar dat zag je in de resultaten niet terug. Ze werd namelijk 1ste met een tijd van 56.02, Femke van Wijk zwom de 50 meter vrije slag in een tijd van 29.13 en werd hierbij 1ste. Bij de 100 meter vrije slag zwom Michelle van Wijk een tijd van 1:00.11 en werd ook 1ste. Bij de heren 100 meter vrije slag zwom Maurits Heetkamp een tijd van 1:05.25 en werd hierbij 3de. Bij de meisjes 100 meter vrije slag zwom Alyssa Heuvelink een tijd van 1:13.32 en werd hierbij 2de, Iris Papen zwom een tijd van 1:17.81 en werd 3de, Mette Althoff werd 7de met een tijd van 1:22.34, Evi Hulshof werd 13de met een tijd van 1:27.57 en Nienke Koster werd hierbij 19de met een tijd van 1:34.41. Bij de 50 meter rugslag mocht Nienke Luttikholt weer van slag. Ze zwom een tijd van 51.10 en werd wederom 1ste. Bij de meisjes 100 meter wisselslag ging Femke va Wijk van start en ze zwom een tijd van 1:15.88 en werd hierbij 1ste. Bij de dames 50 meter rugslag zwom Michelle van Wijk een tijd van 33.88 en werd hierbij 1ste. Bij de heren 50 meter rugslag zwom Maurits Heetkamp een tijd van 37.09 en werd hierbij 4de. Als laatste was er de estafette, de 4 x 50 meter vrije slag, die werd gezwommen door; Evi Hulshof, Mette Althoff, Iris Papen en Alyssa Heuvelink, de dames hebben hem gezwommen in een tijd van 2:24.25 en werden hierbij 2de.

Een super sportief weekend voor GZV met mooie resultaten