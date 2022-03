Gemeente Oost Gelre en REMONDIS Smart Infra samen in een bouwteam aan de slag

OOST GELRE – Op vrijdag 4 maart 2022 ondertekenen wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre en directeur Wim Osseweijer van REMONDIS Smart Infra de overeenkomst ‘Beheer en onderhoud mechanische riolering Oost Gelre’. Hiermee gaan gemeente en REMONDIS Smart Infra in bouwteamverband voor een periode van 8 jaar samen het beheer en onderhoud van de drukriolering en de rioolgemalen binnen de gemeente Oost Gelre uitvoeren.

Meer innovatie en optimalisatie door dynamische samenwerking

In tegenstelling tot de conventionele contractvorm, zien partijen deze bouwteamvariant als een langdurig, dynamisch samenwerkingscontract, waarbij door middel van risicogestuurd werken meer vrijheid en tijd vrijkomt voor innovatie en optimalisatie. Niet volledig afgekaderd, maar zo opgesteld dat door open communicatie en transparantie de samenwerking in beweging blijft. Het biedt kansen om gedurende de gehele periode daar waar nodig te verbeteren, in te spelen op nieuwe situaties en de samenwerking steeds beter af te stellen. Dit vraagt van beide partijen lef om bestaande werk- en denkmethoden los te laten en erop te vertrouwen dat samenwerking voor beide partijen voordelen oplevert.

Unieke manier van samenwerking

Bij nieuwbouwprojecten wordt deze manier van werken in Nederland meer en meer ingezet. Voor het beheer en onderhoud aan riolering is dit uniek. We denken zelfs dat we één van de eerste gemeenten in Nederland zijn die dit op deze manier met een onderhoudspartner oppakt.

Vertrouwen in succes

Na de aanbesteding medio 2021 is Remondis Smart Infra als beste partner uit de bus gekomen. Vervolgens hebben we gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst waarin deze nieuwe en innovatieve manier van samenwerken wordt vastgelegd. Het bouwteam is erg blij met de uitkomst die vandaag voorligt. “We hebben een goede balans gevonden tussen harde juridische afsprak

