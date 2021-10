Gemeenten in de Achterhoek investeren 20 miljoen in klimaatmaatregelen

Deel dit bericht













De drie afgelopen extreem droge jaren en de watersnood in Limburg afgelopen zomer laten zien dat het klimaat snel verandert en het weer steeds extremer wordt. En al slagen we erin om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de opwarming van de aarde zal nog tientallen jaren doorgaan. Perioden van droogte gaan langer duren, de temperatuur tijdens hittegolven wordt nog hoger en hevige buien komen vaker voor.

De gemeenten in de Achterhoek gaan de komende 5 jaar 20 miljoen investeren om beter voorbereid te zijn op deze veranderingen. Het Rijk betaalt voor één derde mee.

De gemeenten hebben samen met waterschap Rijn en IJssel een klimaatstresstest uitgevoerd waarin onderzocht is waar we kwetsbaar zijn als het weer steeds extremer wordt. In iedere gemeente zijn plekken gevonden waar veel water op straat kan komen te staan en waar water schade kan veroorzaken in gebouwen. Ook is er gekeken naar hitte. Bij hitte gaat het om schade aan de gezondheid, bijvoorbeeld als mensen niet genoeg drinken of niet kunnen slapen omdat het te warm is.

De gezamenlijke overheden hebben onderling afgesproken dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. In de Achterhoek+ werken gemeenten en waterschap daarom samen aan een gezamenlijke aanpak; een zogenaamde Regionale Adaptatie Strategie. Daarin wordt aangegeven wat er nodig is, maar ook wat er mogelijk is, om beter voorbereid te zijn op weersextremen. De strategie is nog niet klaar. Met name de aanpak van droogte in de regio is complex en kan grote gevolgen hebben voor natuur en landbouw. Daarom wordt, samen met veel betrokkenen, nog nagedacht over de Aanpak Droogte. Gemeenten en waterschap gaan al wel aan de slag om de knelpunten aan te pakken, eerst in het stedelijke gebied.

De overheid kan het niet alleen, en de overheid gaat en kan niet alle risico’s afdekken. Van inwoners, woningeigenaren en zorginstellingen wordt daarom ook actie verwacht. Meer groene tuinen, het regenwater afkoppelen van het riool zijn kleine maatregelen, maar vele kleintjes maken ook een grote maatregel. Daarom zullen met name gemeenten hier steeds weer aandacht voor vragen. En als er een hittegolf is worden inwoners aangespoord er op toe te zien dat hun (groot)ouders, kleine kinderen en andere kwetsbare inwoners genoeg vocht binnen krijgen.

Gemeenten en waterschap blijven de komende jaren samenwerken aan de aanpassing aan het klimaat (klimaatadaptatie). Zij sluiten een samenwerkingsovereenkomst om de afspraken over de verdeling van de subsidie van het Rijk vast te leggen. Naar verwachting hebben begin november voldoende gemeenten de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en wordt de eerste subsidie aanvraag ingediend. De gemeenten Berkelland, Lochem en Bronckhorst dienen de eerste projecten in en gaan volgend jaar direct aan de slag. De overige gemeenten volgen in 2022 en 2023.

De deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen.

