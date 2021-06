Grondprijzen 2021 vastgesteld

Deel dit bericht













OOST GELRE – In lijn met het grondbeleid van de gemeente Oost Gelre heeft het college besloten om de grondprijzen aan te passen. In de nota grondbeleid heeft de raad aangegeven dat de grondprijzen marktconform moeten zijn.

Overzicht grondprijzen 2020 en per 9 juni 2021 (per m2)

2020 2021 (per 9 juni) excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw Opmerking Lichtenvoorde € 285 € 345 € 305 € 369 Kavels < 500 € 305 € 369 € 326 € 395 Kavels > 500 Groenlo € 200 € 242 € 240 € 290 Kavels < 500 € 214 € 259 € 255 € 309 Kavels > 500 Harreveld € 200 € 242 € 220 € 266 Lievelde € 200 € 242 € 220 € 266 Mariënvelde € 200 € 242 € 220 € 266 Vragender € 200 € 242 € 220 € 266 Zieuwent € 200 € 242 € 220 € 266

Een betere positie voor starters

Starters hebben het moeilijk om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Daarom heeft het college besloten om een korting voor starters toe te passen op de grondprijzen. Wel zijn er een paar voorwaarden verbonden aan de starterskorting. Zo willen we bereiken dat de korting terecht komt bij degenen voor wie deze is bedoeld.

Korting voor starters

Om starters op de woningmarkt te helpen, verlagen we de grondprijzen specifiek voor starters, door een korting op de uitgifteprijs te geven van 10% van de kavelprijs. Hier stellen we wel een paar voorwaarden bij. We willen voorkomen dat het een ‘platte subsidie’ wordt waar de eerste koper van profiteert en bij verkoop (veel) winst maakt.

De voorwaarden voor de starterskorting zijn:

De kavel heeft een woning met een maximale oppervlakte van 200 m2. De kavel wordt gekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt. Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar. Dat betekent dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting terugbetaald moet worden, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt. De koper moet het vast laten leggen bij de notaris.