Stadsboerderij heropent de deuren

GROENLO – In de achtertuin van de Stadsboerderij Grolle (1623) was het vrijdagmiddag voor de vrijwilligers een emotioneel weerzien. “Wat ik nu ga vertellen was bedoeld voor het afscheid van Henny Garstenveld op 14 oktober vorig jaar”, vertelde Jeroen Tank, voorzitter van het stadsmuseum waarvan de stadsboerderij onderdeel van is.

Henny was sinds 2013 beheerder van de stadsboerderij en vervulde deze taak met ‘hart en ziel’. Hij zou 14 oktober afscheid nemen als beheerder, maar overleed plotseling op 15 december. Dit sloeg bij iedereen in als een bom. Bij de aanwezigen vandaag waren ook de weduwe Paulien en haar dochters Suzan en Ilse.

“Op zaterdag 29 juni 2013 vond met een aantal genodigden de heropening plaats van de Stadsboerderij,” aldus Tank. “Henny gaf samen met de vrijwilligers een eigen draai aan het runnen van de boerderij aan de Notenboomstraat. Jaarlijks werd het museum bezocht door ongeveer 2.500 bezoekers. Op de bovenverdieping werden exposities gehouden en tijdens de rondleidingen vertelde Henny het verhaal op een smeuïge manier. In de theeschenkerij konden de gasten verwend worden met een ‘kontenklopper’. De aanwinst van de traplift was uniek. In korte tijd wist Henny het benodigde geld bijeen te krijgen, en de opening werd gevierd op vrijdag 25 september 2015. De laatste aanwinst was de kapschuur in de achtertuin.

Henny vertelde elk jaar aan alle vrijwilligers dat er geen geld was voor een kerstpakket en dat was ook zo, maar hij kon toveren. Tijdens het buffet werd dan elke vrijwilliger niet voorzien van een traditioneel kerstpakket, maar kregen ze een bloknoot met balpen”, vervolgde Jeroen Tank.

Paulien, de vrouw van Henny, onthulde samen met Susan en Ilse een bord in de tuin met de tekst ‘Garstenveld’.

Voor Henny is er geen vervanging gekomen om de stadsboerderij te runnen. Samen met de vrijwilligers is gekozen voor een nieuwe structuur, waarin bestuursleden een actievere rol gaan spelen bij het beheer van de Stadsboerderij.

De stadsboerderij heropent op maandag 14 juni 2021 de deuren. De eerste expositie na de heropening wordt vormgegeven door Anne van Raaij-Nijland: Zij werd geboren in Ulft in 1959 en sinds mei 2018 is ze woonachtig in Groenlo. Na haar opleiding aan de PABO en Remedial teaching heeft ze verschillende wegen binnen het Nederlandse en Arubaanse (10 jaar) onderwijssysteem bewandeld. Schilderen was altijd al haar hobby, maar vanwege de drukke werkzaamheden kwam ze er vaak niet toe. Hierin kwam verandering nadat ze in 2012 te horen kreeg dat ze de ziekte van Parkinson had. Doordat het lesgeven niet meer lukte en ze veelal gedwongen was thuis haar heil te zoeken, werd het schilderen weer opgepakt. Dit bleek een heilzame manier te zijn om een en ander te verwerken. De verschillende stadia van dit verwerkingsproces heeft zij gebruikt om een indeling/keuze te maken voor de expositie in de stadsboerderij te Groenlo.

Niet beïnvloed door een cursus of studie, maakt dat ze haar eigen expressionistische stijl weet te behouden. Anne schildert met acryl gecombineerd met spray-paint en verschillende andere materialen. Diverse technieken zijn uitgeprobeerd waaronder linosnede. Naast het schilderen op doek heeft ze ook tapijtrestanten beschilderd en omgetoverd tot wandkleden. De invloed van 10 jaar wonen in de Caribbean is duidelijk te zien op deze wandkleden en het koraalwezen” (bewerkte etalagepop).

Voor meer informatie stadsboerderijgrolle.nl

Paulien, de vrouw van Henny, onthulde samen met Susan en Ilse een bord in de tuin met de tekst ‘Garstenveld’. V.l.n.r.: Ilse, Paulien en Suzan Garstenveld Daarna bedankt dochter Susan Jeroen voor de mooie woorden en gaven ze de vrijwilligers een presentje.