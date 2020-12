Meldplicht carbidschieten in Oost Gelre

OOST GELRE – In verband met de coronacrisis heeft het kabinet een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. Daarna is er in de media veel aandacht geweest voor het carbidschieten.

Per gemeente verschillen de regels voor het carbidschieten. Door alle belangstelling voor het carbidschieten hebben de Achterhoekse gemeenten afspraken gemaakt hoe ze hierin één lijn willen trekken.

Meldplicht

Voor de gemeente Oost Gelre is bijvoorbeeld de meldplicht een nieuwe regel. In de loop van volgende week komt op de website van de gemeente een mogelijkheid om digitaal een melding te doen van carbidschieten. Wie zich dan aanmeldt krijgt direct een antwoord met de ‘spelregels’.

De meldplicht vereist een aanpassing van de gemeentelijke verordening. Daar besluit de gemeenteraad van Oost Gelre over op 15 december.