Uitreiking van de Gelderse Kleiroze online

ULFT – Zondag 13 december 2020 reikt Jan Wilm Tolkamp, onderscheiden met de Gelderse Kleiroze 2018-2019, in de Popzaal van DRU Industriepark tussen 14.00 uur en 15.00 uur de door Elver gemaakte bokaal voor 2019-2020 uit aan Peter Loeters. Hij krijgt het jaarlijkse scholderklöpke voor zijn vertolking van het lied Gi-j zit in mien ziel.

Ook de twee andere genomineerden, Udo & Denise en Sandra Vanreys, zijn aanwezig. Peter Loeters zingt zijn lied en brengt enkele nieuwe, speciaal voor Plat Gespöld uitgebrachte nummers. Femia Siero, directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, reikt de oorkondes uit, plus een geldbedrag waarmee zowel Denise & Udo, Sandra Vanreys en Peter Loeters een clip van hun lied kunnen bekostigen.

De bijeenkomst is vanwege de coronamaatregelen niet toegankelijk voor het publiek.

Peter Loeters

Tekstdichter Wil Lanters schreef Gi-j zit in mien ziel voor zijn vrouw en vroeg Peter Loeters hiervan een studio-opname te maken. Genomineerd waren ook Waorhen van Sandra Vanreys en Ik heb ow schat van Udo & Denise.

Peter Loeters is zanger/gitarist en treedt sinds 1985 op. Na een opleiding klassiek gitaar aan het conservatorium speelde hij van 1985 tot 1991 in het professionele showorkest “Take It Easy”. In 1991 vestigde hij zich als zelfstandige muzikant en vormt hij samen met toetsenman John te Dorsthorst “Bonaparte”.

De uitreiking is te volgen via een livestream via de site van DRU Industriepark.