Nieuw Wellink in Zwolle

ZWOLLE/OOST GELRE – Ook in het buurtschap Zwolle, bij Groenlo, wordt volop nieuw gebouwd. Dit gebeurd op de voormalige bedrijfslocatie van Wellink Machinetechniek. Het project ‘Nieuw Wellink’ ligt aan de Meddoseweg en bestaat uit 13 woningen. De nieuwe woningen liggen in het hart van het buurtschap. Ze worden omringd door bestaande woningen en de plaatselijke basisschool.

Het nieuwbouwplan is zeer ruim en groen opgezet en biedt plaats aan 13 woningen in 3 woningbouwcategorieën. Zo zijn er 4 ruime ééngezinswoningen, 2 twee-onder-één-kapwoningen en 7 (kavels) vrijstaande woningen. Van deze 13 woningen zijn inmiddels 9 woningen opgeleverd. De andere 4 zijn ook al verkocht en worden nog opgeleverd.

Wethouder Bart Porskamp is blij met dit mooie woningbouwproject. “De gemeenschap in Zwolle heeft lang moeten wachten op deze woningen. Gelukkig is het na het uiteindelijke startschot heel snel gegaan. Bijna alle woningen zijn al bewoond. Nieuwe woningbouw draagt bij aan de leefbaarheid in kleine kernen zoals Zwolle.”

