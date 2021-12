LICHTENVOORDE – 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. Vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje te worden gezet, zeker omdat 2021 ook nog eens het jaar van de vrijwilliger is! Daarom laat Careaz graag een aantal van hen aan het woord om te vertellen over hun mooie werk. Deze keer is dat Els Hanselman uit Lichtenvoorde.

Contact met mensen is voor Els Hanselman heel belangrijk. Twee weken na haar pensioen meldde ze zich al aan als vrijwilligster bij Antoniushove in Lichtenvoorde. ‘Thuiszitten was voor mij niet aan de orde. Beroepsmatig had ik altijd met mensen van doen en bovendien hou ik erg van gezelligheid. Al zes jaar schenk ik twee morgens in de week koffie en thee in de huiskamer en elke woensdagavond breng ik samen met een andere vrijwilligster koffie en thee rond bij de bewoners op de kamer. Wanneer er activiteiten zijn, bied ik uiteraard ook een helpende hand.’

Extra aandacht geven

‘Vrijwilligerswerk is zo leuk en gezellig en je krijgt er veel dankbaarheid voor terug. Ik voel dat vooral wanneer we wat extra aandacht aan bewoners kunnen geven. ’s Avonds, wanneer de zorg druk is met de werkzaamheden voor de nacht, merk je echt dat je als vrijwilliger echt van betekenis kunt zijn voor de mensen. Wij hebben dan iets meer tijd voor een praatje. Wanneer ik iets belangrijks opmerk in die gesprekjes speel ik het door. Met de verpleging is het contact goed, dus de lijntjes zijn kort en dat werkt prima’.

Vrijwilligers kunnen ook op vakantie

‘Ik probeer regelmatig mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk, want vrijwilligers zijn hard nodig. Dan kunnen bewoners bijvoorbeeld vaker naar buiten. Even een ander behangetje en wat frisse lucht; het betekent zoveel voor een ander. Helaas denken veel mensen dat het inbreuk maakt op hun vrijheid. maar ook vrijwilligers kunnen op vakantie gaan of een keertje ziek zijn. Dat wordt gewoon opgevangen. Met een paar uurtjes van je tijd doe je veel mensen een groot plezier. En niet alleen bewoners zijn je dankbaar, ook de zorgmedewerkers zijn erg blij met een paar extra handjes. Dus bij deze mijn oproep: meld je aan en ervaar hoe leuk het is!’

Aanmelden voor vrijwilligers werk of contact voor meer informatie kan telefonisch of via mail bij Mireille Wopereis, Coördinator Informele Zorg van Careaz. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van Careaz 088-1106000 of m.wopereis@careaz.nl.

