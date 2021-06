Oost Gelre sluit zich aan bij Jeugdfonds Sport & Cultuur

Deel dit bericht













OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre is aangesloten bij de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, voor een periode van 3 jaar. “We willen gezinnen die niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen toch de mogelijkheid geven om te sporten of lid te worden van een muziekvereniging. Het geeft ons ook een extra mogelijkheid gezinnen te ondersteunen die qua inkomen getroffen zijn door de coronacrisis” aldus wethouder Jos Hoenderboom.

1 op de 13 kinderen

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede, gemiddeld 3 kinderen per klas. Dat is heel erg veel. Voor de toekomst van het kind, het gezin en uiteindelijk ook de samenleving is het heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes.

Jeugdfonds Sport & Cultuur: alle kinderen doen mee!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of een culturele activiteit kunnen doen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het

concentratievermogen toeneemt. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Sport en cultuur geven kinderen daarnaast een sociaal netwerk.

Minimaal 25 kinderen kunnen per jaar meedoen

Sommige gezinnen komen op basis van het huidige beleid niet in aanmerking voor extra ondersteuning. Wethouder Jos Hoenderboom: “We gaan voor een inclusieve samenleving en willen dat iedereen mee kan doen. Door deel te nemen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen zoveel mogelijk kinderen meedoen aan sport en cultuur, ook als ze niet onder de bestaande regelingen vallen. Elk jaar kunnen in ieder geval 25 kinderen uit Oost Gelre via het Jeugdfonds meedoen.”

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, sport- of cultuurcoach, iemand van het Sociaal Team, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.