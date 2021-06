Gaon: de Achterhoek vervoert je met trein, bus en e-bike

Deel dit bericht













Als toerist of inwoner genieten van al het moois dat de Achterhoek te bieden heeft. Met Gaon, de nieuwe manier van reizen, kom je er probleemloos op een slimme en moderne manier. Gaon biedt je de mogelijkheid om met een combikaart 24 of 48 uur lang in de hele Achterhoek onbeperkt gebruik te maken van openbaar vervoer en e-bike. Een mooie manier om afstanden tussen attracties en bezienswaardigheden te verkleinen en de toerist meer beleving te bieden. En tegelijkertijd een goede verbinder voor Achterhoekse inwoners en werkenden om van A naar B te komen, op bovendien een duurzame manier!

Fietsen met de Gaon Urbee e-bike

Remco Vink, ontwikkelmanager Arriva en nauw betrokken, legt uit: ‘Je kunt de e-bike op meerdere plekken inleveren, bij treinstations maar ook bij een aantal recreatieondernemers. Zo kun je op een slimme, moderne en eenvoudige manier op pad door de Achterhoek.’ Als e-bike is de landelijk bekende elektrische deelfiets van Urbee ingezet. Hier in de Achterhoek is hij voorzien van herkenbare Gaon bestickering, natuurlijk met Achterhoekse vlag. Een groot voordeel is dat de e-bike ook los van de combinatie met trein en bus te huren is. Eenvoudig via de landelijke Urbee app. Daarmee is deze e-bike eigenlijk ook ideaal voor iedereen die per trein of bus in de Achterhoek reist en het laatste stukje tot zijn bestemming moet overbruggen; een zakelijke afspraak, het familiebezoekje in de regio of het laatste stukje fietsen naar het stageadres. Voor de recreant en toerist is het juist weer interessant dat de e-bike bij elk ander Gaon fietsstation neergezet kan worden. Zo wordt het heel eenvoudig om met de e-bike van Doetinchem naar Ruurlo te fietsen en met de trein weer terug te reizen.

Flinke impuls deze zomer

Gaon werd in 2020 stil gelanceerd als gevolg van corona. Remco: ‘We hopen deze zomer een flinke impuls te geven aan de mogelijkheden die Gaon biedt, zeker nu ook de coronaversoepelingen het voor iedereen weer mogelijk maken om met het openbaar vervoer te reizen. Zo zagen we dat ondanks de stille lancering de e-bikes afgelopen jaar al duizend keer waren gebruikt. We hebben dan ook goede verwachtingen voor het komend seizoen. Met meer Urbee e-bikes, nieuwe fietsstations bij meer recreatieondernemers, een groot aantal VVV-punten waar de 24- en 48-uurs combikaarten te koop zijn nu er weer met trein en bus gereisd mag worden én goede verwachtingen wat betreft het binnenlands toerisme deze zomer.’

Kansen voor Achterhoeks toerisme

De ontwikkeling van dit stuk onbegrensd reizen met trein, bus en e-bike is een gezamenlijk traject van Arriva, Urbee, Achterhoek Toerisme, 8RHK ambassadeurs en Provincie Gelderland en een aantal recreatieondernemers. Kees Hensen van Hotel Villa Ruimzicht en Bert van Zijtveld van De Heikamp doen beide vanaf het begin mee en lieten een Gaon fietsstation bij hun locatie plaatsen. Bert: ‘De trein- en busverbindingen zijn hier prima, maar hoe kom je vanaf het station bij je bestemming? Een e-bike is dan de ideale oplossing.’ Kees: ‘We hopen dat we met dit concept ook nieuwe doelgroepen kunnen verleiden om naar de Achterhoek te komen, zoals ouderen die niet graag meer rijden of jongeren die geen auto hebben.’

Over Gaon

Gaon is een initiatief van Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid van 8RHK ambassadeurs. Het onbegrensd reizen met de Arriva treinen, bussen en de Urbee e-bike maakt onderdeel uit van de Regio Deal Fijnmazige Bereikbaarheid met als doel dat het voor iedere inwoner én bezoeker van de Achterhoek in 2030 mogelijk is om op ieder moment van de dag zijn of haar reis van A naar B te plannen, te boeken, te betalen en daadwerkelijk te reizen. En dat alles op een zo duurzaam en slim mogelijke manier. Immers, met een goed netwerk van onder andere deelauto’s, regiotaxi’s, e-bikes en een goede aansluiting op het OV én een slimme app die in de toekomst alle deze diensten aan elkaar koppelt, is een eigen vervoersmiddel niet meer nodig. Daarmee is de Achterhoek een belangrijke rurale Mobility as a Service (MaaS) Pilot in Nederland.

Naast de samenwerking tussen trein, bus en e-bike zijn ook de duurzame deelauto’s van Energiecoöperatie Groenkracht-Groenlo en van Coöperatie Zonnig Zieuwent en het project Netmobiel voor ritdelen concrete voorbeelden binnen deze regiodeal.

Meer weten? Ga naar www.gaon.nl.