Openbare verlichting Oost Gelre over 10 jaar geheel energiezuinig

1e fase: nieuwe led-verlichting o.a. in centrum Lichtenvoorde

OOST GELRE – De komende 10 jaar wordt alle openbare verlichting in Oost Gelre voorzien van led-verlichting. Dat gebeurt in verschillende stappen. In de 1e fase vervangen we 400 armaturen door energiezuinige led, o.a. in het centrum van Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp ontving donderdag 3 december uit handen van Jeroen Wentink, projectleider bij aannemer Heijmans Infra B.V., een nieuwe led-verlichtingsarmatuur.

Wethouder Porskamp is blij met de vervanging: “We zitten midden in de zogenaamde energietransitie. Deze vervanging van onze openbare verlichting past daar goed in. Het levert een grote besparing op. En hoe minder stroom we nodig hebben, hoe minder stroom we (duurzaam) hoeven op te wekken. Het is onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze besparing helpt mee die ambitie te realiseren. En natuurlijk hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. Daarom ben ik erg blij met deze vervanging.”

Energiebesparing door grootschalige led-vervanging

De nieuwe led-armaturen in het centrum van Lichtenvoorde zijn 28% zuiniger dan de oude armaturen. Daarnaast dimt de verlichting ’s avonds laat en ’s nachts en neemt de besparing toe tot 50%.

Vervanging in 1e fase

Naast het centrum van Lichtenvoorde pakken we in de 1e fase ook andere locaties aan. Het gaat o.a. om de Vragenderweg, Lievelderweg en Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde. En om de Ruurloseweg en Industrieweg in Groenlo.

Volgend deelproject

De komende jaren volgen meer deelprojecten. De voorbereidingen voor het deelproject in 2021 zijn al opgestart. Bedoeling is om volgend jaar rond de 500 armaturen te vervangen.

Oost Gelre heeft ongeveer 6.600 openbare verlichtingsarmaturen

Ongeveer 1/3 van de openbare verlichting is in de afgelopen 8-10 jaar al vervangen door led-verlichting. Over 10 jaar moet ook het resterende 2/3 deel (ongeveer 4.500 armaturen) van de verlichting vervangen zijn. En dan is al onze openbare verlichting energiezuinig.

Gemeenteraad: 2,5 miljoen voor energiezuinige verlichting

De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsagenda Energietransitie voor de periode 2018-2021 vastgesteld. De grootschalige led-vervanging is een van de projecten uit deze agenda. Binnen 10 jaar moet alle openbare verlichting duurzaam zijn. Daarvoor heeft de raad voor een periode van 10 jaar jaarlijks € 244.750,= beschikbaar gesteld. In totaal kost de vervanging dus bijna 2,5 miljoen euro.