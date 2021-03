Presentatie schetsontwerp Wilgenpark Groenlo

Deel dit bericht

GROENLO – Het afgelopen jaar is door gemeente Oost Gelre gewerkt aan planvorming voor het gebied Wilgenpark (voorheen de thuislocatie van voetbalvereniging Grolse Boys). De planvorming is samen gedan met het Waterschap Rijn en IJssel, betrokken buurtbewoners aan de Beltrumseweg, Hartebroekseweg, Groenlose Hengelvereniging en Landschapsbureau Strootman. In verschillende sessies zijn ideeën voor het gebied uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in een schetsontwerp. Deze wordt donderdag 1 april online getoond om 19:30 – 20:15 uur (bij veel belangstelling ook van 20:15 – 21:00 uur).

Opgeven via e-mail

Wilt u bij digitale presentatie aanwezig zijn? Geef u dan vóór 31 maart 2021 op door een e-mail te sturen naar Peter Ballast. U ontvangt op 31 maart een mail met daarin de link voor de bijeenkomst. Op 1 april kunt u daarmee inloggen.