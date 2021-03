S.v. Grol is genomineerd voor ‘De meest duurzame sportaccommodatie van het jaar 2021’

Deel dit bericht

GROENLO – S.v. Grol is in maart 2021, samen met twee andere sportverenigingen, genomineerd voor ‘De meest duurzame sportaccommodatie van het jaar 2021’. Een prijs die in het leven is geroepen door onder andere NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Met deze prijs worden sportverenigingen geïnspireerd en uitgedaagd tot het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Voor s.v. Grol is de nominatie een erg mooie waardering voor de stappen die al zijn gezet! “Het maakt ons enthousiast en trots en dat geeft ons energie. We zijn duidelijk op de juiste weg, maar we willen ook benadrukken dat we er nog lang niet zijn”

S.v. Grol heeft inmiddels de veldverlichting voorzien van led, het goed scheiden van afval, het nieuw geïsoleerde dak van het kleedkamergebouw, veel hergebruik van materialen van het Wilgenpark en oude kleding die naar derde wereldlanden gaan.