Speeltuin de ELS wordt BOS-plek

LICHTENVOORDE – Na 60 jaar sluit de speeltuin De Els aan de Dr. Schaepmanstraat in Lichtenvoorde. Dat is jammer, maar er komt iets moois voor terug! De gemeente Oost Gelre heeft een landschapsarchitect gevraagd om een plan te bedenken voor jong en oud. Kinderen kunnen er straks nog steeds spelen, want er komt een BOS-plek. Dat is kort voor Bewegen, Ontmoeten en Spelen. Het wordt een plek voor iedereen.

Samen met de buurt

Het terrein dat wordt aangepast is groter dan de speeltuin alleen. Het gaat daarbij ook om het grasveld tot aan de Oude Aaltenseweg, waar de gebouwen van de postduivenvereniging en de EHBO staan. Buurtbewoners konden tijdens de Burendag in september 2021 meedenken over de invulling. Dat leverde zo’n 60 ideeën op, waarmee de landschapsarchitect aan de slag kon. Wie mee wilde praten over het vervolg, kon dat doen in de focusgroep. Binnenkort presenteert de architect het definitieve ontwerp: een magneetplek.

Een magneetplek

De inrichting van het terrein is geschikt voor verschillende doelgroepen. Je kunt er sporten, spelen en bewegen. Er staan voldoende bankjes om te zitten. En de jeugd vermaakt zich op speeltoestellen of kan klimmen en klauteren in boomstammen. Het is een grote ruimte die ook aantrekkelijk is voor mensen buiten de buurt. Een echte magneet dus.

Aanpassing gebouwen

Behalve de speeltuin De Els verdwijnt ook het gebouw van de EHBO-vereniging LichtGroen. Het gebouw De Blauwe Doffer van de postduivenvereniging krijgt een andere inrichting. Ze gaan kijken of ook anderen gebruik van kunnen maken van dit clubhuis.

Het laatste speelseizoen

De speeltuin gaat op zondag 2 april dit jaar voor het laatste seizoen open. Dat wordt een feestelijke activiteit waarbij leden en buren van de ELS van harte welkom zijn. Het hele seizoen door kijkt de vereniging terug op de afgelopen 60 jaar. Wie foto’s, verhalen, filmpjes, anekdotes of misschien nog wel materialen heeft, kan zich melden bij bestuur@speeltuin-de-els.net. Het bestuur maakt daar iets moois van.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl