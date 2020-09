Start campagne tegen drugslabs in buitengebied Achterhoek

Anonieme tips moeten verhuur van loodsen aan criminelen tegengaan



ACHTERHOEK – Drugscriminelen hebben hun weg naar de Achterhoek gevonden. Ook in Oost Gelre kennen we inmiddels de voorbeelden van hennepkwekerijen in woningen tot een drugslab in een boerenschuur. In een aantal gevallen was een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem aanleiding voor het oprollen van een kwekerij of drugslab. Daarom start nu een campagne tegen druglabs in het buitengebied van de Achterhoek.

Burgemeester Annette Bronsvoort ziet net als in de hele Achterhoek dat ook in Oost Gelre de drugscriminaliteit toeneemt en extremer wordt. “Inwoners zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s. Ook kan het in een kleine gemeenschap lastig zijn een melding over je buren te doen. Het anonieme meldpunt biedt dan uitkomst. Meer bekendheid hiervoor is daarom echt nodig!”

Meld Misdaad Anoniem

Jaarlijks stuurt M. (Meld Misdaad Anoniem) 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk, dus niet van de politie. Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

Meldingen in de Achterhoek

In de politie-eenheid Oost-Nederland kwamen in 2019 dankzij Meld Misdaad Anoniem in totaal 33 meldingen binnen over de productie van synthetische drugs. Dit is een stijging van 32% ten opzichte van het jaar ervoor. Burgemeester Bronsvoort: “Vermoedelijk zijn er meer labs dan dat er worden opgespoord. We willen voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld. Dat eigenaren door criminelen worden geïntimideerd en uitgebuit. Zoals gezegd, als je één keer ‘ja’ zegt is er geen weg terug meer.”

Waar op letten?

Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap, gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavenpatroon. Bij de verhuur van een pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken en het zorgt voor activiteit rond een drugslab, aldus burgemeester Bronsvoort: “De bewoners van het buitengebied zijn onze ogen en oren. Ik roep hen op alert te zijn en opvallend gedrag te melden. En dat kan dus ook anoniem. De productie van drugs en dumpingen van afval zorgen namelijk voor levensgevaarlijke situaties in en rondom panden, woonwijken en natuurgebieden.”

Campagne

De campagne wordt gevoerd in samenwerking met het RIEC Oost-Nederland, Openbaar Ministerie, politie, LTO Noord, het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland en de acht Achterhoekse gemeenten. De provincie Gelderland ondersteunt de campagne. Gebruikers en bewoners van het buitengebied worden hierover met flyers en posters en online geïnformeerd. Via social media en websites worden video’s en banners verspreid. Samenwerking is de sleutel in de strijd tegen drugslab, benadrukt burgemeester Bronsvoort. “Voor de leefbaarheid en veiligheid van ons buitengebied is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen deze vorm van ondermijning. Dat kan via de politie of de gemeente, maar natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem.”

