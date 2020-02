Twintig nieuwe straatnamen Oost Gelre

Oost Gelre krijgt 20 nieuwe straatnamen. Het gaat om 17 onverharde en verharde wegen die nog helemaal geen straatnaam hebben. Daardoor zijn ze slecht vindbaar voor o.a. de hulpdiensten. Ook is dat lastig in navigatiesystemen. Daarnaast zijn er 2 bestaande straatnamen die al lang in gebruik zijn maar nooit officieel zijn geregistreerd, nu officieel geworden. Het gaat om de Kerkwal in Groenlo en de Visserijdijk in Vragender. En tenslotte is besloten de Hoeveweg in Harreveld te herbenoemen in de Mariahoeveweg (Harreveld).

Groenlo

Hoge Hartreize

Trampad

Wuskevoort

Botterpot (fiets-/voetgangersbrug over de Rondweg)

Kerkwal (officiële registratie)

Harreveld

Slikkermanspad

Schutterij

Reimespad

Seesinkpad

Geeskes Mienekensbosweg

Kievekampsweg

Blindendiek

Heidedieksken

Doktasdiek

Hoeveweg hernoemen in Mariahoeveweg

Lichtenvoorde

Piepersdiek

Lievelde

Dennendijk

Kolkmansweideweg

Lievelde-Vragender

Grindgroeveweg

Vragender

Visserijdijk (officiële registratie)

Voorstel oudheidkundige verenigingen gevolgd

Het college van B&W heeft op 4 februari besloten om de wegen die nog geen naam hebben, een straatnaam te geven. De oudheidkundige verenigingen Groenlo, Lichtenvoorde en Harreveld hebben hier de voorstellen voor gedaan. De voorstellen brengen de historie onder de aandacht. Ook de al in gebruik zijnde straatnamen Kerkwal en Visserijdijk zijn nu officieel geworden. En de herbenoeming Mariahoeveweg is een feit. De werkgroep Straatnaamgeving Oost Gelre (WSOG) kon zich vinden in al deze voorstellen.