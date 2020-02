ALDI bouwt nieuw distrubutiecentrum in Deventer.

CULEMBORG/GROENLO – ALDI bouwt een nieuw distributiecentrum in Deventer om de logistiek in het oosten van Nederland verder te optimaliseren. De huidige distributiecentra in Groenlo en Ommen worden samengevoegd tot één nieuw distributiecentrum in Deventer. Het gebouw wordt groter, modern en duurzaam. Ook is de nieuwe locatie centraler gelegen in de regio.

De supermarktbranche is continu in beweging en het speelveld is sterk concurrerend. “Om de groeiambities van ALDI in Nederland te kunnen faciliteren, is optimalisatie van onze logistiek noodzakelijk. Deze plannen passen goed in de vernieuwingsstrategie van ALDI. Zo zijn er de afgelopen jaren veel winkels vernieuwd en aangepast, en zijn er ook winkels bijgekomen”, aldus Luc Schepers, regiodirecteur van ALDI Groenlo (in de toekomst ALDI Deventer). “We begrijpen dat deze veranderingen gevolgen zullen hebben voor onze medewerkers. We bereiden een goed sociaal plan voor dat met betrokkenen wordt besproken. Iedereen kan mee, behoud van onze mensen staat voorop”, vult Schepers aan. Het nieuwe pand wordt aardgasloos en is voorzien van zonnepanelen. Het distributiecentrum wordt modern en transparant, met veel glas, en heeft daardoor veel lichtinval.

Het distributiecentrum in Deventer wordt ca. 42.000 m2 groot en ligt direct aan de snelweg. Het biedt werkgelegenheid aan zo’n 350 mensen. Vanuit Deventer worden ca. 120 filialen beleverd. De bouw start rond de zomer van dit jaar. De verwachting is dat het nieuwe distributiecentrum eind 2021 operationeel zal zijn.