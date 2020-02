Vogels en bloemen in de strijd tegen eikenprocessierups

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst maakt zich op voor de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar. Daarom roept de gemeente buurten, buurtschappen en organisaties op om nu vast in actie te komen en hun buurt ‘eikenprocessierups-onvriendelijk’ te maken. Dat kan door het plaatsen van mezennestkastjes en het inzaaien van geschikte bloemenmengsels. Deze stelt de gemeente onder voorwaarden gratis beschikbaar.

Bloeiende bloemen en kruiden in de buurt van de bomen trekken insekten aan. Dat maakt de omgeving aantrekkelijk voor mezen. Ook door mezennestkastjes in een buurt of straat op te hangen zullen er meer mezen komen. Mezen zijn dol op de eikenprocessierups en zorgen zo voor natuurlijke bestrijding. Bloeiende bloemen en kruiden in de buurt van de bomen trekken ook andere insecten aan. Gaasvliegen zijn bijvoorbeeld ook natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Nestkastjes en bloemen samen zorgen dus voor een betere biodiversiteit, waardoor de eikenprocessierups minder kans heeft om zich voort te planten.

Initiatieven welkom

De bijdrage van inwoners aan het bestrijden van de eikenprocessierups door hun buurt en tuinen natuurlijker in te richten is van harte welkom. Met de initiatiefnemers maken we goede afspraken. We tekenen het buurtinitiatief-gebied in op onze kaarten, zodat we er rekening mee kunnen houden in ons bomenonderhoud. Zo verbeteren we samen met inwoners de biodiversiteit! Daarnaast vragen we inwoners om rupsennesten in de gemeentelijke bomen zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Er zijn al enkele mooie buurtinitiatieven in Halle, Zelhem en Vorden. Werkgroep Buitengebied Halle biedt omwonenden aan om voor €10 een mezenkastje op te hangen aan hun bomen op eigen grond. Wij dragen bij door nestkasten voor de gemeentelijke bomen aan te bieden. De nestkasten kopen we bij een lokale dagbestedingsorganisatie. Daarnaast bieden we iedere deelnemer een zakje met een bloemenmengsel aan voor de eigen tuin. Met nestkasjes in de bomen en bloeiende bloemen in de buurt krijgt de eikenprocessierups het daar moeilijk!”

Adopteer uw buurt voor biodiversiteit

Inwoners en buurten die ook meer vogels, bloemen en insecten in hun buurt willen, kunnen hun buurt adopteren voor meer biodiversiteit. In overleg stelt de gemeente voor een aantal initiatieven nestkastjes en bloemenmengsels beschikbaar. Het moet wel gaan om een wijk of aaneengesloten straat, vanwege het onderhoud aan bermen en bomen. Door de natuur in een buurt te herstellen komen vogels, bijen, vlinders en insecten terug en vermindert de overlast van de eikenprocessierups. Meer informatie: www.bronckhorst.nl/adopteeruwbuurt. Doen!

Aanpassen preventief biologisch bestrijden

Om de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden, kiest de gemeente voor preventieve biologische bestrijding. Maar op plekken waar bekend is dat er beschermde vlinders voorkomen, past de gemeente de bestrijding aan. De rupsen worden daar niet preventief biologische bestreden, maar de nesten worden weggezogen uit de gemeentelijke bomen. Ook op plekken waar nestkastjes hangen worden rupsennesten alleen weggezogen en niet preventief bestreden.