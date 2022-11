Volgende week arriveren de eerste statushouders in Lichtenvoorde 

LICHTENVOORDE – Op 23 en 24 november arriveren de eerste 28 statushouders, waaronder 4 gezinnen. In de komende weken volgen er meer. Tot 1 september 2023 kunnen zij terecht in de tijdelijke opvang voor statushouders, gebouw ‘De Kievit’ aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor tenminste 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn met het COA in gesprek om de instroom goed te laten verlopen. Al bij aankomst is voor de nieuwkomers duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de uiteindelijk huisvesting.

Er wordt hard gewerkt in De Kievit

De tijdelijke opvanglocatie heet vanaf nu ‘De Kievit’. Daar wordt op dit moment hard gewerkt om de 88 appartementen op tijd klaar te krijgen. Vorige week zijn grote vrachtwagens voor komen rijden met bedden, kasten, matrassen, tafels en stoelen. En die kasten en bedden moeten ook nog in elkaar worden gezet. Een behoorlijke logistieke operatie die door medewerkers van de gemeente Oost Gelre en een groep vrijwilligers in goede banen is geleid.

Op zoek naar onderwijskrachten

Het projectteam staat nog voor een paar grote uitdagingen. Eén daarvan is het regelen van onderwijs voor de kinderen, want in Nederland geldt immers de leerplicht. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen voorlopig op De Kievit terecht. Oudere kinderen gaan naar een internationale schakelklas in Winterswijk. We zijn nog op zoek naar bevoegde leerkrachten voor het basisonderwijs. Wie iemand kent die hier belangstelling voor heeft, kan contact opnemen met de gemeente Oost Gelre, Karen de Grood (0544-393535)

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden: www.oostgelre.nl/veelgestelde-vragen en-antwoorden-over-huisvesting-statushouders.

