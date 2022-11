Alles over glasvezel

Alle technologische ontwikkelingen gaan in een rotvaart langs je heen. Af en toe heb je het idee dat je onder een steen leeft en dat je geen idee hebt wat er in de wereld om je heen gebeurt. Dat is ook helemaal niet erg, want er is genoeg om je zorgen over te maken en genoeg om aan te denken. Het is daarom heel begrijpelijk dat je bepaalde zaken een beetje langs je heen laat gaan. Je hebt andere prioriteiten en zorgt er daarom voor dat je je daar op richt. Niet gek, heel begrijpelijk zelfs. Toch is er waarschijnlijk genoeg aan je voorbijgegaan dat niet aan je voorbij zou mogen zijn gegaan. Neem nu bijvoorbeeld glasvezel internet. Een enorm mooie ontwikkeling die veel voor je kan betekenen. Daarom willen we je in deze blog gaan uitleggen wat hier zo mooi aan is, hoe jij het kan inschakelen voor je eigen gewin en wat het überhaupt is. Laten we maar snel aan de slag gaan!

Wat is glasvezel?

Laten we eerst maar eens gaan beginnen met de basis; wat is glasvezel nu eigenlijk? Goede vraag! Als we het hebben over glasvezel, dan moet je hele dunne kabels voor je zien. De glasvezelkabels bestaan grotendeels uit glas en zijn zo dun als een haar. Door deze kabels wordt er informatie gezonden. Dit kun je zien als een soort morsecode. Een lampje, een laserlampje, gaat onwijs snel aan en uit. Op deze manier wordt er informatie doorgespeeld via het glasvezelnetwerk; informatie die ervoor zorgt dat jij je filmpje kunt kijken of een mail kunt versturen. Daar zit echter nog wel wat tussen; en modem. De glasvezel modem zorgt ervoor dat er wordt gecommuniceerd tussen de kabels en je apparatuur; het zet het om in en bruikbaar netwerk. Meestal wordt er een modem ingezet voor het onderscheiden van een signaal voor televisie kijken, bellen en internetten bijvoorbeeld.

Glasvezel in huis

Je kunt natuurlijk glasvezel internet in huis hebben. Dit is een speciaal abonnement en door de speciale eigenschappen van de glasvezelkabels, is dit ook veel sneller dan normaal internetten. Je kunt dit dus heel goed gebruiken als je snel internet wenst of echt nodig hebt. Daarnaast kun je, als je niet weet of je dit hebt, een glasvezel check doen. Je komt er zo snel achter of je al misschien glasvezel hebt, of dat het mogelijk is in je buurt. Sommige buurten/regio’s hebben namelijk nog geen glasvezelnetwerk aangelegd gekregen en hebben dus nog trager internet. Erg vervelend, maar daar is dan niet zo een, twee, drie iets aan te doen.

Stappen ondernemen

Als je dan een beetje enthousiast bent geworden, dan kun je een glasvezel abonnement nemen. Je kunt hierbij kiezen uit meerdere snelheden, pakketten met en zonder televisie en ga zo maar door. De opties zijn eindeloos bij vele aanbieders en dat is fijn; je kunt alles helemaal zelf bepalen en samenstellen. Je hoeft nooit meer in te leveren op iets, je kunt het allemaal nemen!

