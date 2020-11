Wegonderhoud Tankweg met behoud van bomen

LIEVELDE – De firma Strukton Civiel Noord & Oost is gestart met wegonderhoud aan de Tankweg te Lievelde. Het gaat om de eerste helft van de Tankweg, vanaf de spoorwegovergang richting de Storckhorsterdijk. Dat stuk is ook afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. De werkzaamheden duren tot begin december. Als wegdek hebben we gekozen voor een betonweg. Vandaag wordt de eerste fase van het beton aangebracht.

Uitgangspunt: behoud bomen

Langs de bestaande asfaltweg staan forse vitale bomen. Die willen we heel graag behouden. Want bomen zijn belangrijk voor schonere lucht, verkoeling, biodiversiteit én geluk! Behoud van de bomen is dan ook het vertrekpunt geweest in de afweging welke werkzaamheden we gaan uitvoeren.

Verwijderen huidige asfalt is geen oplossing

In het voorjaar zijn een aantal proefsleuven in het asfalt gemaakt. Daaruit bleek dat de wortels niet alleen ónder het asfalt zitten, maar ook ín de onderste asfaltlagen. Als we het asfalt verwijderen, beschadigen we de boomwortels. Dat is dus geen goede oplossing. Er bleven 3 mogelijkheden over:

nieuw asfalt over het bestaande asfalt

2.er een zand-/onverharde weg van maken of een betonweg op het bestaande asfalt

Keus voor betonweg van 3 meter breed

We hebben gekozen voor het behouden van een verharde weg. Dit gebeurt door bovenop het bestaande asfalt een betonweg van 3 meter breedte aan te brengen. Beton heeft als voordeel dat het veel stijver is dan asfalt. En het kan beter tegen toekomstige wortelopdruk. Ook kan beton op een minder vlakke ondergrond aangebracht worden; alleen wat vlakfrezen is voldoende. De betonweg is een duurzame oplossing waarbij we de bomen kunnen behouden.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met uitvoerder Jowie Sterken van de firma Strukton Civiel, bereikbaar op 06 – 53 42 07 91 en jowie.sterken@strukton.com