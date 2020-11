Een ode aan de Achterhoeker in coronatijd

Scholder an Scholder. Juist nu dat even niet kan. In de Achterhoek zijn we er voor elkaar. Passen we op elkaar. En ondersteunen we elkaar. En die saamhorigheid… dat is wat ons ook door deze tweede coronaperiode gaat helpen.

Samen met Scholder an Scholder, maakten de burgemeesters van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Winterswijk, Oude IJsselstreek en Oost Gelre een boodschap. Hun ode aan de Achterhoeker in coronatijd.

Nöhlen past ons niet. We kopen lokaal. Steunen de horeca. En blijven onze verenigingen trouw. Júist in moeilijke tijden. We stropen onze mouwen op. Rechten onze ruggen. En helpen elkaar door de tegenwind. En dat is bijzonder. Iets om trots op te zijn. Vinden ook onze burgemeesters. Met deze film benadrukken ze dat. En roepen ze Achterhoekers op om niet op te geven. Om dóór te zetten. En elkaar te blijven helpen. Samen d’ran. Scholder an Scholder. Dat is hoe we dat doen in de Achterhoek.