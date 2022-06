Woning in Groenlo gesloten door drugshandel

GROENLO – De voorzieningenrechter heeft op 23 juni uitspraak gedaan over het sluiten van een woning in Groenlo in verband met drugshandel. De bewoners hadden een voorlopige voorziening aangevraagd, naar aanleiding van het besluit van de burgemeester om de woning voor 3 maanden te sluiten. De rechter heeft dit verzoek van de bewoners afgewezen. Dit betekent dat de burgemeester over mag gaan tot het sluiten van de woning. De woning is met ingang van woensdag 29 juni gesloten en verzegeld.

Eind mei 2022 heeft de politie een inval gedaan in een woning in Groenlo vanwege een verdenking van handel in verdovende middelen. De politie is binnengetreden op verdenking van het dealen van drugs. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat er ook gedeald werd aan minderjarige drugsgebruikers. De woning werd onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en daar werden onder andere verschillende soorten hard- en softdrugs aangetroffen.

De woning is met ingang van woensdag 29 juni gesloten en verzegeld. De aangehouden verdachte blijft nog in hechtenis.

Rust en veiligheid in de buurt

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ik ben erg blij dat de woning nu gesloten is. Dit leidt tot rust in de buurt. De buurt heeft al langere tijd gevoelens van onveiligheid gehad door deze activiteiten. De gemeente en politie hebben hierover meerdere meldingen ontvangen. Het blijkt maar weer dat melden van verdachte activiteiten loont. Soms kan het even duren voordat er voldoende informatie ligt om een onderzoek te kunnen starten. Het is van belang om te weten dat zowel de politie als gemeente meldingen altijd serieus nemen. Dit is niet altijd zichtbaar voor de inwoners, maar uit deze casus blijkt maar weer hoe belangrijk het is om verdachte situaties te melden bij de politie en gemeente.”

Melding doen

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij een acute situatie (heterdaad) mag ook 112 gebeld worden. Op de website van de gemeente staan diverse tips, onder andere hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl).

