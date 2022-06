Spoedeisende Hulp SKB ontvangt 1000 knuffeltjes

WINTERSWIJK – De Stichting Vrienden van het SKB heeft er dankzij een donateur voor gezorgd dat de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk 1000 knuffeltjes heeft ontvangen. De knuffeltjes zijn voor kinderen die binnenkomen via de SEH.

Troostknuffeltjes

Er komen regelmatig kinderen binnen via de Spoedeisende Hulp. Het gaat hierbij voornamelijk om botbreuken en buikpijn klachten. Het is voor kinderen erg spannend als ze binnenkomen bij de SEH. De medewerkers van de afdeling hadden daarom altijd al de wens om troostknuffeltjes aan te schaffen. “We willen voor kinderen graag iets extra’s doen. Door een knuffeltje te geven kunnen we de kinderen troosten en geruststellen. We zijn dan ook erg blij dat de Stichting Vrienden een donateur heeft gevonden”, vertelt Daphne Liebrand verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.

“We dragen graag een steentje bij”

Chiel Meekes en Jesse Giesen hebben sinds 2006 samen een bedrijf ‘Partijgroothandel.nl’ in Eibergen. Partijgroothandel.nl is een bedrijf dat zich richt op de inkoop en verkoop van grote partijen. Het bedrijf doneerde 1000 knuffeltjes aan de SEH. “We werden benaderd door de Stichting Vrienden en hebben direct ja gezegd. Het is mooi om hier een steentje aan bij te dragen”, vertelt Chiel.

Stichting Vrienden van het SKB

Wim Aalderink, de voorzitter van Stichting Vrienden van het SKB, heeft de knuffeltjes officieel overhandigd aan de medewerkers van de SEH. “Wij dragen graag bij aan projecten die de beleving van patiënten beter maken. Zo ook deze knuffeltjes voor de aller jongste patiënten”, vertelt hij. Naast dit project maakte Stichting Vrienden van het SKB het Beweegplein, een babycam (SKBaby) en een fotowand in de buitenpolikliniek in Eibergen mogelijk.

Vriend worden

Wie het SKB een warm hart toe draagt kan vriend worden van het SKB. Ook een eenmalige donatie of zelf opzetten een sponsoractie opzetten, behoort tot de mogelijkheden. Kijk hiervoor op www.vriendenskb.nl.

