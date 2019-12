Zwolle werkt aan Dorpsontwikkelingsplan

GROENLO/Zwolle – De gezamenlijke kleine kernen hebben in 2017 een eigen Bovendorpse Leefbaarheidsvisie opgesteld. Daarin spreken ze samen uit wat in de toekomst belangrijk is voor de kleine kernen. In aanvulling op die visie schrijft elke kleine kern ook een eigen dorpsplan. In Zwolle is een begin gemaakt met een nieuw Dorpsontwikkelingsplan. Het initiatief daarvoor komt van de Contactgroep Zwolle, die daarvoor een werkgroep heeft samengesteld.

Ook in Zwolle spelen belangrijke vragen. Over de toekomst van de school, hoe het verder moet met de agrarische sector, hoe de jeugd voor Zwolle behouden kan blijven. En vooral de vraag hoe de Zwollenaren hun dorp op de kaart houden. Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Zwolle.

Om in beeld te brengen wat daarvoor nodig is, heeft de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd. Die moet ideeën en wensen opleveren voor een toekomstbestendig Zwolle. Het huidige dorpsplan loopt tot 2019 en moet dus geactualiseerd worden.

Onder het motto ‘Met mekare, veur mekare!’ zijn alle inwoners van harte welkom op donderdag 16 januari 2020 om 20.00 uur bij Café Restaurant Grenszicht aan de Vredenseweg 2 in Eibergen. Ook de jeugd is hierbij van harte uitgenodigd.

Meer informatie staat op www.contactgroepzwolle.nl.