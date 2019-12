Koud nachtje voor Compagnie leden

LIEVELDE – Leden van de Compagnie Grolle hebben de afgelopen twee nachten buiten geslapen tijdens de Midwinterfair in het openlucht museum op Erve Kots in Lievelde. Weeronline gaf afgelopen nacht een minimum temperatuur van -4 graden aan.

De ‘huurlingen uit 1627’ sliepen in een open schuur. Voor de gebouwtje hadden ze een doek gespannen om enigszins de kou buiten te houden. Ze sliepen op een matras van hooi en daarop veelal enkele dekens. “Ik had een extra deken over mijn voeten, maar had toch vanochtend koude voeten”, vertelde Colin Meulenbeek, voorzitter van de Compagnie Grolle. Voor het schuurtje stonden een drietal tenten en ook daarin is de afgelopen nachten geslapen. Deze tenten liggen aan de zijkant open en daardoor komt er veel kou binnen. Ook de Saksische hoeve of ‘los hoes’ in het openluchtmuseum Erve Kots had enkele gasten afgelopen nacht, maar ook overdag verbleven er de leden van de Compagnie.

Voor fotografen leverde het weer prachtige plaatjes op en je kon letterlijk en figuurlijk een kijkje nemen in de keuken van de Compagnie Grolle. Buiten het ‘hoes’ stond de smid te smeden en de dames waren bezig met het eten en andere dagelijkse bezigheden, zoals het maken van kleding.

Op het museumterrein staat ook nog een oude Rosoliemolen. Deze molen perst het olie uit lijn- en koolzaad en was ook te bezichtigen.

Over de Compagnie Grolle

De compagnie bestaat onder andere uit musketiers, kanonniers, een kapitein en een aantal marketensters. Deze groep steekt zich enkele malen per jaar in kleding uit de zeventiende eeuw en laat zien hoe men in de zeventiende eeuw leefde en zich verdedigde.