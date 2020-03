Bericht is aangepast 18 maart 2020 om 11:39

GROENLO/LANDELIJK – Dinsdagavond werd in Nederland om 20:00 uur geapplaudisseerd als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen. Aan het Laantje van Lasonder/Morgenzonstraat in Groenlo hangt een vlag aan de schutting waarop het de ‘Dank je wel’ nog eens wordt benadrukt. Iedereen die er langs komt kan de vlag zien hangen.