Gemeente Winterswijk treft extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Bericht is aangepast 18 maart 2020 om 12:15

WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk neemt een aantal aanvullende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De gemeente ziet actief toe op deze maatregelen.

Vanaf dinsdag 17 maart wordt de opstelling van de warenmarkt in het centrum van Winterswijk aangepast. Dit betekent dat de marktkramen op woensdag en zaterdag verder uit elkaar komen te staan. Deze maatregel maakt het voor bezoekers en marktlieden makkelijker om voldoende afstand van elkaar te houden. En dat verkleint de kans dat mensen elkaar met het coronavirus besmetten.

Bij de vrijetijdsmarkt Obelink aan de Misterweg zijn maximaal 100 personen toegestaan. De parkeerplaats aan de Misterweg wordt in samenwerking met Obelink grotendeels afgezet. “Het zijn pijnlijke maatregelen, ik realiseer me dat heel erg goed. Maar we moeten in deze situatie, onder deze omstandigheden, soms moeilijke keuzes maken. We zullen alles op alles zetten om deze coronacrisis het hoofd te bieden. Ik reken op de steun van alle burgers en ondernemers in onze gemeente”, aldus burgemeester Joris Bengevoord.