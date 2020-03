Koop kadobonnen en help een ondernemer

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 14:36

GROENLO – Dat de ondernemers het de komende tijd ook moeilijk zullen krijgen is wel duidelijk. Marjolein Houwer uit Groenlo deed het volgende: “Ik heb net een waardebon gekocht bij mijn kapper.

De Nederlandse Horeca komt binnenkort met een nieuw platvorm waar je waardebonnen kunt lopen bij deelnemende horeca bedrijven zodat ze nu wat inkomsten krijgen en jij alvast uit kunt kijken naar wat leuks straks na de crisis.

Ik dacht, dat kunnen we breder trekken! Ik heb een waardebon gekocht bij mijn Grolse kapper en later zie ik wel hoe ik deze ga besteden.

Help de plaatselijke middenstand en ZZP-ers ook. Overleg of het voor hen handig is en op prijs wordt gesteld en koop dan een waardebon. Zodat zij nu wat inkomsten hebben om bijvoorbeeld de vaste lasten van te kunnen betalen.