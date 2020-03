Kruiswerk dé regionale hulpverlener biedt extra telefonische loketfunctie

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 14:47

Kwetsbaren, ouderen en mantelzorgers kunnen op ons rekenen

Kruiswerk Achterhoek & Liemers zet haar ledenservice in als extra hulplijn voor, zowel leden, als niet-leden. De afgelopen dagen blijkt uit de eerste reacties van leden dat het benadrukken van hulp via telefoonlijnen nodig is tijdens de coronacrisis. Vooral voor kwetsbare groepen, die op zoek zijn naar praktische hulp, initiatieven in de buurt of anderszins tegen problemen aanlopen, blijkt een regionale telefonische hulplijn nodig. Kruiswerk zoekt binnen haar netwerk van dienstverlening en het overzicht van lokale initiatieven naar een passende oplossing.

Kruiswerk is er voor iedereen, zeker nu

Het coronavirus houdt Nederland de laatste weken in zijn ban. Kruiswerk kan zich goed voorstellen dat inwoners inmiddels met vragen of onzekerheden zitten. Kwetsbare doelgroepen, ouderen en mantelzorgers kunnen contact opnemen met de Ledenservice op tel. 0314 – 357 430 of e-mail info@kruiswerk.nl. Het telefoonnummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00-13:00 uur en de e-mail wordt tot en met 17:00 uur gelezen gedurende de werkweek.

Wat het Kruiswerk concreet kan betekenen

Binnen de mogelijkheden die Kruiswerk heeft doet zij er alles aan om mensen zo snel mogelijk te helpen met praktische oplossingen. Dit betekent dat een inwoner van de Achterhoek of Liemers in principe elke praktische vraag aan Kruiswerk kan stellen. Samen met organisaties, leveranciers en lokale initiatieven in de regio kijkt Kruiswerk hoe ze iemand het beste kan ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan de maaltijdservice aan huis, een buurtinitiatief, de voorleesservice of handige hulpen die graag een boodschap doen, medicijnen halen of huishoudelijk werk verlichten.

Coronavirus heeft weinig invloed op de dienstverlening

Leden die diensten (aan huis) afnemen hoeven zich geen zorgen te maken. De diensten aan huis gaan gewoon door. Het enige verschil is dat er gewerkt wordt met extra veiligheidsmaatregelen.

Over Kruiswerk Achterhoek & Liemers

Kruiswerk is dé onafhankelijke ledenvereniging van de Achterhoek en Liemers waarbij ruim 125.000 Achterhoekers zijn aangesloten. Zij richt zich primair op aanvullende zorg en diensten om leden, jong en oud, te ondersteunen in zelfregie thuis. Kruiswerk Achterhoek & Liemers is actief in de volgende gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Voorst, Winterswijk en Zutphen.