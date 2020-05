Video – Toespraak 4 mei Herdenking

OOST GELRE – Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De militairen die gesneuveld zijn. Maar ook de burgers die het leven lieten omdat zij in verzet kwamen. Ook in onze gemeente. Door de coronacrisis herdenken we dit jaar anders dan anders. Herdenken doen we thuis. Alleen, maar toch samen.

Normaal gesproken sluiten de leden van het college van B&W op 4 mei aan bij de lokale herdenkingen. Maar dat kan dit jaar helaas niet. Daarom heeft burgemeester Annette Bronsvoort een videotoespraak ingesproken. Tijdens de toespraak ziet u ook beelden van de verschillende herdenkingsmonumenten binnen onze gemeente.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd