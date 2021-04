17de eeuws Streetart als blikvanger op woning

Deel dit bericht













GROENLO – Het is nu meer dan een jaar geleden dat Natasja Scharenborg een idee opperde bij de Werkgroep Promotie Groenlo. Het leek haar wel wat om ‘Streetart’ in Groenlo toe te passen. Dit zou in de vorm van een muurschildering kunnen met het thema ‘Slag om Grolle’.

De Werkgroep is op zoek gegaan naar huiseigenaren die open stonden voor een muurschildering en vonden Han en Wilma Wolff Laarakkers aan de Houtwal. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar de foto die op de muur kon pronken. Uiteindelijk is deze gemaakt in het Openluchtmuseum Erve Kots. “We kwamen uit op een scène uit het dagelijks leven waarop we twee vrouwen wilden afbeelden. Met Sara Gebbinck en Isa Mentink als model, fotografie en styling door René van den Mosselaar en Karina van den Mosselaar”, vertelt Joske Elsinghorst, lid van de werkgroep op Facebook.

Vandaag (lees Donderdag) zijn de eerste kwaststreken op de muur gezet en begint het geheel vorm te krijgen

De handeling van de kunstenaren, die bezig zijn, wordt gevolgd door de fotograaf René van den Mosselaar

