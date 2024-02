24 februari, niemand minder dan de legendarische band Turbo in Rockcafé Taste 

GROENLO – De legendarische Arnhemse band Turbo komt wederom naar Taste. Wie heeft er geen lp van ze in de kast staan?

Turbo bestaat uit een stel rock-veteranen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. In 1978 ging Turbo voortvarend van start; twee LP’s (Turbo en You Girl), een aantal singles met waaronder de hit “You Girl”, een spetterende live-cd uit 2002 (Turbolence) en veel optredens

Nu, 2024, nog steeds onder aanvoering van brulboei/gitarist Lain Barbier, spelen ze nog steeds waar ze maar kunnen, tot ze erbij neer vallen.

Lain Barbier speelde ook bij o.a. Diesel, Vitesse, Rotor, No Exqze en Smalltown Nobodies. Nu zit hij ook in SugaRiff en laat hij ook af en toe solo van zich horen. Velen kennen hem ook nog wel van The Voice Senior 2018 waar hij in de halve finale stond.

Bassist Dick Kemper speelt nog steeds de noten van de hemel en blijkt er nog net zoveel lol in te hebben als vroeger toen hij nog bij VandenBerg speelde.

Gitarist Cyril Whistler is inmiddels ook van de partij, hij is gooide vorige eeuw grote ogen met Whistler/Courbois/Whistler en recent nog met zijn album “Tears of the wolf”

Drummer Willem van der Aa is de voormalige uitbater van de legendarische Katoenclub in Arnhem en drumt in de Neil Young Tribute Never Too Young.

Turbo: kerels die nog ouderwets de spijkers uit de vloer spelen!

Aanvang 22:00 uur.

Kaarten: https://rockcafetaste.stager. co/tickets

