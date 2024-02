Actie politie Oost Gelre tegen drugsgebruik

OOST GELRE – In het carnavalsweekend heeft de politie in Oost Gelre een actie gehouden op drugsgebruik. Er zijn 9 personen ‘betrapt’ op het gebruik van drugs in het openbaar. De drugs is ook aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om Miauw Miauw (4MMC).

Burgemeester Bronsvoort: “Helaas blijkt uit deze controle dat het gebruik van drugs maatschappelijk geaccepteerd is. Door het houden van een controle als deze laten we als overheid zien dat we drugsgebruik niet tolereren en halen we drugsgebruik uit de anonimiteit”.

Hoge boete

De 9 personen hebben een bekeuring gekregen op basis van artikel 2:74A drugsgebruik uit de Algemeen Plaatselijke Verordening. Dit artikel verbiedt onder andere drugsgebruik op openbare plaatsen. De hoogte van de boete ligt rond de 400 euro.

Burgemeester Bronsvoort: “Ik ben erg enthousiast over de actie en de manier waarop de politie heeft gewerkt. Het gebruik van drugs is actueel. Het is erg schadelijk, er gaat een wereld van ellende achter schuil. Hopelijk laten we met deze actie zien dat we drugsgebruik binnen Oost Gelre niet accepteren. Dergelijke acties gaan we in de toekomst vaker organiseren. Ik hoop ook dat door deze actie mensen het gebruik van drugs met elkaar gaan bespreken. Thuis, bij (sport)verenigingen maar ook in het uitgaansleven.”

Drugs d’r uut!

Eind 2022 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre unaniem de motie ‘Drugs d’r uut!’ aangenomen. De motie roept op om drugsgebruik hard aan te pakken onder andere op feestjes en bij evenementen. Hiermee wil de gemeenteraad het drugsgebruik uit de taboesfeer halen.

Op basis van deze motie, het preventie- en handhavingsbeleid Alcohol- en Drugs en signalen uit de samenleving worden acties tegen drugsgebruik georganiseerd. Hierbij werken we nauw samen met de politie.

