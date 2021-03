Ook dit jaar geen dweilorkestendag

Deel dit bericht

GROENLO – Het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap Groenlo, dat op 13 mei 2021 zou worden gehouden, gaat ook dit jaar niet door. Door de impact van het coronavirus is er nog te veel onzekerheid om het kampioenschap te organiseren zoals iedereen dat gewend is én waarmee de organisatie de naam “Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap Groenlo” eer aan doet.

De organisatie betreurt het besluit ten zeerste, maar ziet momenteel geen kansen om het kampioenschap veilig te organiseren. Er is ook voor gekozen om het kampioenschap niet te verplaatsen naar later in het jaar, dit om andere evenementen die al gepland staan of al verplaatst zijn, niet in de weg te zitten. De organisatie ziet er naar uit het evenement volgend jaar wel te kunnen organiseren. Jaarlijks komen er uit heel Nederland ca. 30 dweilorkesten (350 muzikanten) naar Groenlo om kampioen van het jaar te worden. Het evenement trekt elk jaar duidende muziekliefhebbers.

Het kampioenschap zal volgend jaar op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 plaatsvinden.