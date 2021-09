Heet potje bekervoetbal op het sportpark Den Elshof

Deel dit bericht













GROENLO – Zondag 6 september werd de eerste bekerwedstrijd van s.v. Grol gespeeld op sportpark Den Elshof. De wedstrijd tegen FC Suryoye worden aangemerkt als een waar spektakelstuk, met name in de tweede helft.

In het eerste bedrijf van de wedstrijd had de Enschedese club van trainer/coach Paul Krabbe een duidelijk overwicht zonder dat in doelpunten uit te drukken. Bij Grol, dat vanwege een aantal blessures niet volledig aan de start verscheen, waren het met name de verdedigers Eduardo de Sousa Cavalcante en Ramon Landewers, die door goed ingrijpen tegendoelpunten wisten te voorkomen. Vooral de deze keer centraal in de verdediging spelende Dudu ontpopte zich als ‘Man of the match’ en nam daarbij alvast een voorschot op de komende competitie in de tweede klasse.

Het tweede bedrijf van de wedstrijd zorgde, mede vanwege de vele onnodige overtredingen, opstootjes en met name irritant gedrag voor de nodige opschudding. Een en ander resulteerde in een drietal gele kaarten aan de zijde van FC Suryoye, waarbij Sakay Esen vanwege tweemaal geel door de goed leidende scheidsrechter Patrick Smeenge uit Goor met rood werd weggestuurd. Aan Grolzijde waren het Myron Baten en Titus Hoffman, die op een gele kaart werden getrakteerd. Grol, die de wedstrijd leidde stond voor met 1-0 maar in de 79e minuut kwam de gelijkmaker, gescoord door Nemroud Eliyo. In de 86e minuut nam Grol via Luc Berentsen een 2-1 voorsprong.

De opstootjes in en buiten het veld hadden naar aanleiding van de voorsprong van Grol het gevolg dat de scheidsrechter het enige, juiste besluit moest nemen en dat was het inlassen van een afkoelingsperiode van tien minuten. Toen de wedstrijd werd hervat en Grol via een door Luc Berentsen benutte strafschop de eindstand op 3-1 bepaalde, was de wedstrijd helemaal gespeeld.

In de strijd om de KNVB-beker is Grol ingedeeld in een poule met naast FC Suryoye het team van Vroomshoopse Boys, waar zaterdag 11 september a.s. (aanvang: 17.00 uur) tegen wordt gespeeld. Rohda Raalte wordt op zondag 19 september in een uitwedstrijd voor de Grol gespeeld om 14.00 uur.

De nieuwe competitie, in de tweede klasse, begint op zondag 26 september met een uitwedstrijd tegen Lemelerveld. De eerste thuiswedstrijd tegen BWO Hengelo staat gepland op zondag 3 oktober a.s.