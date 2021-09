Grol Zat 4 start met gelijkspel 3-3 ( 0-2 )

Deel dit bericht













Het is even geleden, het laatste verslag dateert van 18 oktober vorig jaar nadat de competitie is stil gelegd door de oplopende Corona cijfers. Wat hebben wij allemaal uitgekeken naar dit moment, het beoefenen van onze geliefde sport!

De bal rolt weer, vandaag mogen wij het opnemen tegen Achilles ’12 4. We gaan het veld op met een blanco check want hoe staan wij ervoor, conditioneel, speltechnisch als team? Er heerst dan ook een uitgelaten en gezellige sfeer in het team tijdens het verzamelen op het sportcomplex Den Elshof als ook tijdens het omkleden bij Achilles ’12. We zijn blij dat wij weer mogen voetballen en we zullen wel zien wat de einduitslag wordt.

Er wordt stipt om 16:00 uur afgetrapt voor de wedstrijd op een niet al te geweldig kunstgrasveld. Desondanks weet Grol de wedstrijd zeer goed te beginnen. Vanaf de aftrap weet Grol het initiatief te nemen dat in de 4de minuut resulteert in een hoekschop. Deze wordt door Wesley perfect genomen en het is Youri die de bal heerlijk op zijn hoofd krijgt en weet te scoren, 0-1. Deze snelle treffer maakt dat de wij te lang in de euforie blijven hangen en het is Achilles die weet te scoren. Gelukkig voor de Grol staat Willem scherp te vlaggen en wordt het doelpunt terecht afgekeurd wegens buitenspel. Grol is deze gehele eerste helft de bovenliggende partij en weet dit in de 15de minuut te bekronen, uit een goed opgezette aanval weet Rubel de bal met buitenkant rechts beheerst binnen te schieten, 0-2. Eigenlijk hadden wij de rust in moeten gaan met een 0-3 stand is het niet dat een pracht van een aanval over de rechter flank via Wesley op Youri die een heerlijke bal weet klaar te leggen op Teun. Helaas heeft Teun zijn vizier nog niet op scherp en weet in kansrijke positie de bal niet tussen de palen te krijgen. Voor rust komt Grol een 2de keer goed weg als een doelpunt van Achilles wederom wegens buitenspel wordt afgekeurd.

Met deze 0-2 stand wordt er gerust, dit is ook zeer wenselijk want de eerste pijntjes en conditionele tekortkomingen komen langzaam aan het licht. We hebben het simpelweg zwaar zo na een jaar geen wedstrijden te hebben gespeeld. Ditzelfde geld ook voor onze tegenstander Achilles.

Na exact 15 minuten rust wordt er afgetrapt voor de tweede helft. Grol heeft het wat moeilijk en Achilles lijkt beter in het spel te komen. Het is dan ook Achilles die de aansluitingstreffer uit een goede aanval in de 55ste minuut weet te scoren, 1-2. Grol moet bij de les blijven, maar langzaam verschijnen de bekende scheurtjes in de diverse linies en is het Achilles die hier dankbaar gebruik van maakt en zo vaker voor het doel kan komen. In eerste instantie met een aantal afstand schoten die eenvoudig door Marc kunnen worden gepakt.

Uiteindelijk weet Achilles in de 65ste de gelijkmaker te scoren nadat zij de bal goed weten in te brengen en ondanks het verdedigende werk er een ongelukkige botsing is tussen doelman Marc en een aanvaller van Achilles. De afgeketste bal kan eenvoudig worden binnen geschoten, 2-2.

Grol probeert zicht te herpakken en weet in de 70ste minuut weer op voorsprong te komen. Van uit de verdediging kan de bal ingespeeld worden op het middenveld, Jorn weet met een diepe bal Youri weg te sturen die met zijn laatste krachten de keeper in een één tegen één duel weet te passeren, 2-3. Het spel wordt aan beide zijden moeizamer en slordiger. Alles is er aan gelegen om deze overwinning over de streep te trekken. Spijtig genoeg wordt een lichte overtreding bestraft met een vrije trap. De vrije trap wordt goed genomen, de organisatie van onze verdediging staat niet goed en het is de spits van Achilles die vrij kan inkoppen en Marc kansloos laat, 3-3.

Uiteindelijk kunnen beide elftallen met deze remise leven, een leuke, sportieve maar ook zware eerste pot. De kop is eraf!