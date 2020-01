Arben “Benske ” Rama is terug!

GROENLO – Grolse Boys moest het zaterdag opnemen tegen de nummer 4 van de ranglijst EGVV 2. EGVV heeft wat wisselende resultaten behaald waardoor het voor de Boys wat lastig is in te schatten wat te verwachten. Onder gure omstandigheden, lichte mist, stevige bries met temperaturen net boven nul wordt er om 14:00 afgetrapt.

Grolse Boys begint sterk aan de wedstrijd en weet dat de gehele wedstrijd vast te houden en weet uiteindelijk vrij eenvoudig met grote cijfers te winnen. Een 0-9 overwinning geeft dan ook duidelijk het krachtsverschil weer. Harm en Jordi hebben beide een bijzondere sterke wedstrijd gespeeld. De achterhoede bleef eenvoudig overeind en zo wist Barry zeer eenvoudig de eerste “nul” van 2020 te houden.

Bijzonder noemenswaardig is toch wel de rentree van Arben alias Benske te noemen. Arben heeft in verband met zijn werk, familie en andere druktes dit seizoen nog niet veel kunnen spelen maar zaterdag heeft hij het allemaal kunnen redden en mocht dan ook vanaf de basis starten. Daar waar hij de openingstreffer dacht te maken wordt deze vanwege buitenspel afgekeurd. Nadat Grolse Boys een 0-2 voorsprong heeft genomen komen we goed weg als de spits van EGVV de bal over Barry op de bovenkant van de lat lobt.

Direct hierna weet Grolse Boys de wedstrijd in het slot te gooien om uit te lopen naar 0-4. Hierna weet Arben zijn aanvallen af te ronden. Zeer bekeken schiet hij de 5 en 6de treffer tegen de touwen.

Dit is de ruststand. Direct na rust tikt Arben dan ook zijn 3de binnen, een mooie hattrick om mee terug te komen. Hierna loopt de Boys uit naar 0-9 en gaan de punten mee naar Groenlo.