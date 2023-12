Belangenvereniging Bastion’95 schenkt cheque aan Vincentius Vereniging ter ondersteuning van voedselvoorziening

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

GROENLO – De bewoners Belangenvereniging Bastion’95, in de volksmond huurdersvereniging, hebben een potje met geld dat bestemt is voor verfraaiing in de woonwijken van de leden. Voorzitter Jan Janssen van Bastion’95 legt uit dat als er geen aanvragen binnenkomen, het geld mogelijk zal gaan naar organisaties die zich inzetten voor de medemens. Als gevolg hiervan heeft Bastion’95 besloten een cheque te doneren aan de Vincentius Vereniging, ter ondersteuning van hun voedselvoorziening voor mensen die het moeilijk hebben. “Met dit gebaar willen we ook de vrijwilligers van de Vincentius Vereniging een steuntje in de rug geven voor al hun harde werk,” voegt Janssen eraan toe. Op dinsdagavond 12 december overhandigde Janssen de cheque ter waarde van 500 euro.

De Vincentiusvereniging in Groenlo zet zich in om armoede en eenzaamheid in Groenlo en de directe omgeving te verzachten. Hulp wordt geboden ongeacht geloof of afkomst. Volgens Gerard Kamp, voorzitter van de Vincentius Vereniging, zal het gedoneerde geld gebruikt worden voor producten in de voedseldeelkasten. Deze kasten, zowel buiten als binnen bij het Vincentiushuis aan de Ruurloseweg, bieden gratis en anoniem toegang tot voedselproducten. Mensen kunnen ook consumptiegoederen die ze over hebben en nog houdbaar zijn, doneren.

De Vincentius vereniging Groenlo is gevestigd aan de Ruurloseweg 13 B in Groenlo. Voor meer informatie: Vincentiusgroenlo.nl

