Bronckhorst ontvangt financiële steun voor verduurzaming woningen in buitengebied

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat een belangrijke stap zetten in de verduurzaming van woningen in het buitengebied. Dit volgt na de toekenning van een substantiële financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) van het rijk, waardoor Bronckhorst zich onder de 20 begunstigde Nederlandse gemeenten schaart.

In Bronckhorst, waar ongeveer 20% van de woningen – dat is zo’n 3200 huizen – in het buitengebied ligt, is de noodzaak voor verduurzaming urgent. Deze woningen zijn vaak groter, ouder en kampen met mindere isolatie, wat resulteert in een hoger energieverbruik en energierekeningen. De uitdaging wordt verder versterkt door het voorkomen van asbest in daken en de onderliggende problematiek van (energie)armoede.

Dankzij een verzoek om financiële steun van €1,7 miljoen uit het VHF en een additionele cofinanciering van ruim €700.000 door de gemeente en provincie, is Bronckhorst één van de 20 Nederlandse gemeenten die steun ontvangen voor dit doel. Dit project, geselecteerd uit 60 aanmeldingen, is een significante overwinning voor de gemeente in haar streven naar een duurzame toekomst.

De verduurzaming in het buitengebied vergt maatwerk, gezien de diversiteit en de grootte van de woningen. De kosten voor het aardgasvrij maken van deze woningen en het verwijderen van asbest zijn doorgaans hoog. De subsidieregeling biedt echter een mogelijkheid voor eigenaren om tot meer dan de helft van hun verduurzamingskosten vergoed te krijgen. Aanvullend kunnen zij profiteren van de ISDE-subsidie van het rijk en leningen tegen lage rente via het Energieloket.

Deze financiële steunmaatregelen dragen bij aan de onafhankelijkheid van de inwoners, verlaging van energiekosten en een verbeterd woon- en leefklimaat. Het is belangrijk op te merken dat deze regeling specifiek bedoeld is voor woningen met een woonbestemming in het buitengebied. Agrarische of bedrijfsbestemmingen vallen buiten deze regeling, hoewel voor deze categorieën andere fiscale voordelen of mogelijkheden bestaan.

Met de toewijzing van deze fondsen neemt Bronckhorst een cruciale stap in de richting van duurzaamheid, vooral omdat 30% van de energie in het buitengebied wordt verbruikt. Dit initiatief onderstreept het belang van energietransitie en duurzame ontwikkeling in de regio.”

