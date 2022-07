Beleving Tachtigjarige Oorlog tijdens 2e Grolse Vesteval Dagen

GROENLO – De tweede dag van de Grolse Vesteval Dagen stond in het teken van de Tachtigjarige Oorlog, het jaar 1627 wel te verstaan. Het thema van deze dag haakt aan bij een groter provinciaal thema: de Verhaal van Gelderland Zomertoer.

Na de officiële opening door voorzitter Jeroen Tank en wethouder Bart Porskamp in de Oude Calixtuskerk, kon het publiek zich in een gemoedelijke sfeer onderdompelen in de sfeer van 1627. In de straten waren allerlei historische activiteiten te doen. In het Stadsmuseum werd verhaald over het leven van alledag, de kerkers konden worden bekeken en ook de kinderen werden niet vergeten. In de Mattelier werden lezingen gegeven: Ronald de Graaf vertelde waarom de keuze om juist Grol aan te vallen zo’n bijzondere was. Godfried Nijs gaf een levendige inkijk in de oorlogsvoering, waarbij werd verteld dat de ongeschreven regelgeving een hoffelijke omgang met elkaar vereiste. Echter in het tipje van de sluier dat hij oplichtte, bleken de regels niet bepaald opgevolgd te zijn.

