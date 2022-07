ABN AMRO kantoor Winterswijk sluit op 23 september 2022

WINTERSWIJK – Het ABN AMRO kantoor in Winterswijk, Balinkesstraat 10, sluit per 23 september 2022. Steeds meer mensen maken gebruik van digitale diensten, ook voor bankieren. Klanten van ABN AMRO regelen hun bankzaken primair via de ABN AMRO app en Internet Bankieren. Een bankkantoor bezoeken is steeds minder noodzakelijk en daardoor neemt het aantal bezoekers al jaren af. ABN AMRO sluit het kantoor in Winterswijk en daarvoor in de plaats komen Financiële zorgcoaches. De bank gaat zich meer richten op de digitale dienstverlening en biedt klanten die dat willen hulp en begeleiding bij online bankieren.

Digitaal en persoonlijk bankieren

Digitalisering zit in een stroomversnelling. Klanten van ABN AMRO kunnen en willen steeds meer zelf regelen, waar en wanneer het hen uitkomt. Via het scherm van een laptop, tablet of smartphone is de bank altijd dichtbij en kunnen klanten veel tijd besparen. Ook kiezen klanten van ABN AMRO steeds vaker voor chat, telefoon en/of Beeldbankieren als ze vragen hebben of persoonlijk contact willen. Daarom beweegt ABN AMRO met haar klanten mee en verschuift bankieren steeds meer naar online waarbij de combinatie van digitaal én persoonlijk centraal staat. De komende jaren investeert de bank in de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening.

Hulp en begeleiding bij online bankieren

Online bankieren is voor klanten van ABN AMRO steeds gemakkelijker en laagdrempeliger. Wel zijn er nog klanten die behoefte hebben aan ondersteuning. Om online bankieren ook voor hen toegankelijk te maken en de afstand tot de bank kleiner te maken, biedt ABN AMRO hulp en begeleiding in de vorm van:

hulpvideo’s met stap voor stap instructies;

gratis cursussen ‘Hulp bij online bankieren’ (aanmelden kan hier);

een dagelijks inloopuur van 10.00 – 11.30 uur op het kantoor in Winterswijk tot 23 september 2022.

Financiële zorgcoaches

De Financiële zorgcoaches van ABN AMRO zijn de spil van de dienstverlening aan klanten die digitaal minder vaardig zijn of extra ondersteuning nodig hebben. De Financiële zorgcoach helpt klanten in de eigen omgeving of (eventueel) op locatie. Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met Internet Bankieren en de ABN AMRO app, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven bankieren. Klanten die daar behoefte aan hebben, kunnen ondersteuning krijgen bij het nemen van financiële beslissingen of het praktisch organiseren van bankzaken. De Financiële zorgcoach in Winterswijk en omgeving is te bereiken via het algemene telefoonnummer van ABN AMRO (0900 – 0024 – gebruikelijke belkosten).

Persoonlijk advies via Beeldbankieren

Met Beeldbankieren kunnen klanten via een online videoverbinding face-to-face in gesprek met een adviseur van ABN AMRO. Zo kan een klant het adviesgesprek plannen waar en wanneer het hem of haar uitkomt. De bank ervaart dat klanten van alle leeftijden het prettig vinden om op deze manier een adviesgesprek te voeren. Klanten kunnen op de website van ABN AMRO een afspraak voor een gesprek via Beeldbankieren maken.

Telefonisch contact

Klanten die vragen hebben over hun bankzaken en er op de website van ABN AMRO niet uitkomen, kunnen telefonisch contact opnemen via 0900 – 0024 (gebruikelijke belkosten). Medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen is dit informatienummer gesloten.

Geld opnemen en storten bij Geldmaat

ABN AMRO klanten kunnen geld opnemen, geld storten en sealbags storten bij de geldautomaten van Geldmaat. Op de website van Geldmaat vinden klanten de dichtstbijzijnde automaten.

