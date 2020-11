Bericht voor alle kinderen in Groenlo en omgeving!

GROENLO – Door dat vervelende virus is alles dit jaar een beetje anders, en dat geldt ook voor de intocht van Sinterklaas. Jullie konden Sinterklaas dit jaar helaas niet met z’n allen verwelkomen bij de Grolse Gracht met Sinterklaasliedjes. En jullie konden óók niet naar City Lido om hem en de Pieten allemaal een hand te geven. Maar niet getreurd, want Sinterklaas is gelukkig wél in Groenlo aangekomen! En hij heeft een leuk bericht voor jullie.

Kijk maar eens naar het volgende filmpje

Sinterklaas vertelt in dit filmpje ook iets over de Sinterklaasactie van de GOV, waaraan alle kinderen mee kunnen doen. Jullie kunnen namelijk letters zoeken in de etalages van allerlei winkels in Groenlo en met deze actie kunnen jullie leuke prijzen winnen!



En Sinterklaas vertelt in dit filmpje iets over dat hij misschien toch bij jullie thuis langs kan komen….

De links naar deze filmpjes worden ook gedeeld via de sociaal media-kanalen en de website van Scouting Groenlo.