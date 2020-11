Word jongerenambassadeur van het corso!

LICHTENVOORDE – Hoe kunnen we meer jeugd langs de corsoroute krijgen en hoe kunnen we de aanwas van jonge bouwers vergroten? Deze en nog meer vragen maken onderdeel uit van de oproep van het project Jongerenambassadeurs en de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde om jongeren mee te laten denken over dit soort vragen.

Lichtenvoordenaar Simon Putman is als jongerencoach verbonden aan het project Jongerenambassadeurs: een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). “In heel Nederland matchen wij jongeren tussen de 14 en 27 jaar aan organisaties met relevante vraagstukken voor jongeren. Zo geven wij jongeren de kans hun stem te laten horen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. Wij geloven in de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun energie, ideeën en adviezen zetten zij de wereld positief in beweging”, aldus Simon.