Bevrijdingsbord onthuld in Groenlo ter ere van de bevrijders van 78 jaar geleden.

GROENLO – Op vrijdag 31 maart 2023 is op de hoek van de Eibergseweg en het Canisiushof in Groenlo het Bevrijdingsbord onthuld door wethouder Arjen Schutten van gemeente Oost Gelre. Het bord herinnert aan de bevrijdingsactie in Groenlo door de Guards Armoured Division, nu 78 jaar geleden.

Op 28 maart 1945 gaf het Britse leger het bevel om de Achterhoek te bevrijden, om zo een veilige bevoorradingsroute door Oost- en Noord-Nederland naar het noorden van Duitsland te creëren en de Britse opmars te ondersteunen. Na enkele dagen van gevechten werd op Eerste Paasdag, 31 maart 1945, Groenlo bevrijd nadat er een korte strijd plaatsvond bij onder andere de Kanonsbult.

Op de plek waar de laatste gevechten plaatsvonden, is nu het Bevrijdingsbord geplaatst. Het bord is tot stand gekomen dankzij de inzet van een werkgroep bestaande uit Peter Janssen, Erik Mentink en André van Avesaat. Voordat de onthulling plaatsvond, vertelde de werkgroep in de stadsboerderij in de Notenboomstraat hoe het bord tot stand is gekomen.

Het Bevrijdingsbord is een eerbetoon aan de geallieerde soldaten die hebben gevochten voor de vrijheid van Nederland en in het bijzonder aan de strijders die Groenlo hebben bevrijd. Tijdens de onthulling werd stilgestaan bij de geschiedenis van Groenlo tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. Om deze herinneringen levend te houden, is er vanaf 31 maart een expositie genaamd ‘Groenlo 78 jaar bevrijd’ te zien in de Stadsboerderij in Groenlo. Hier kunnen bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van Groenlo tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. Er worden onder andere foto’s, documenten en persoonlijke verhalen tentoongesteld.

Het Bevrijdingsbord en de expositie zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Groenlo en herinneren ons aan de moed en het doorzettingsvermogen van de Geallieerden tijdens de bevrijding. Laten we deze herinneringen koesteren en ons blijven inzetten voor vrede en vrijheid.

De werkgroep v.l.n.r.: Erik Mentink, André van Avesaat en Peter Janssen | Foto: Marcel Houwer Wethouder Arjen Schutten onthult het bevrijdingsbord | Foto: Marcel Houwer Genodigden bekijken het bord | Foto: Marcel Houwer De werkgroep en wethouder | Foto: Marcel Houwer