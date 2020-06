GROENLO – Per 1 juli zijn zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen van 19 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in het clubgebouw, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond de velden.

De basisregels blijven:

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).

Probeer drukte te vermijden.

Was vaak je handen.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de training of wedstrijd dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in het clubgebouw. Geforceerd stemgebruik langs het veld door trainers en leiders is niet toegestaan.

Per 1 juli zijn ook wedstrijden en toernooien voor de jeugd én de senioren weer toegestaan. Hierbij hoeft tijdens de wedstrijd geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na de wedstrijd moet er wel 1,5 meter afstand gehouden worden voor sporters van 19 jaar en ouder.

Ouders of familie die de jongere kinderen brengen en ophalen, mogen het sportpark ook weer betreden. Ze hoeven niet meer te wachten op de parkeerplaats. Maar ook hier, let op de 1,5 meter afstand als volwassenen onder elkaar.

Kratten bidons bij trainingen en wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Iedere speler/speelster neemt zijn eigen bidon mee.

Bij wedstrijden mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden en dat dit er niet meer dan 250 mogen zijn. Geforceerd stemgebruik langs het veld door het publiek zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

In de maand juli houdt s.v. Grol de kleedkamers gesloten, ondanks dat kleedkamers landelijk weer open mogen per 1 juli. Wij willen als vereniging nog extra voorzichtig zijn. Daarnaast heeft dit te maken met de al geplande zomerstop.

Vanaf maandag 3 augustus gaat het nieuwe trainingsschema in. Er wordt tijdig gecommuniceerd of en hoe de kleedkamers weer op een veilige manier open kunnen, rekening houdend met 1,5 meter afstand die voor de senioren geldt voor en na de wedstrijd. Hierin is een scenario waarin jeugdspelers wel in de kleedkamers mogen, maar senioren niet, een mogelijkheid .

Het huidige trainingsschema loopt door tot en met zondag 19 juli, hierna staan er geen trainingen gepland. Tot en met zondag 19 juli is er op de zaterdagmiddagen en de zondagen tevens nog ruimte voor oefenwedstrijden, in overleg met de wedstrijdsecretarissen.

Vanaf maandag 3 augustus kan er weer getraind worden door teams die dit willen, hiervoor wordt een zomerschema gemaakt (kunstgras). De spelers van deze teams worden door hun trainer ingelicht over wanneer het betreffende team start met trainen. Gekeken wordt of in dit zomerschema blokken voor oefenwedstrijden ingebouwd kunnen worden. Medio augustus wordt overwogen of dit schema vanaf maandag 24 augustus kan worden uitgebreid met natuurgras velden.